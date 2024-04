Poslanec Peter Náhlik priznal vilu, ktorú využíva Peter Pellegrini. Do majetkového priznania ju dopísal až po návšteve Matoviča

Poslanec Náhlik požiadal o dopísanie vily do majetkového priznania.

Poslanec Peter Náhlik (HLAS-SD) požiadal o dopísanie vily vo Vrakuni do majetkového priznania. V tom vlaňajšom ju utajil. Vilu priznal, až keď ju osobne navštívil Igor Matovič a médiá sa jej venovali krátko pred začiatkom moratória pred druhým kolom prezidentských volieb, informuje denník SME.

Vilu využíva aj prezident Peter Pellegrini, sám to v diskusiách priznal. „Mám možnosť v prípade potreby ho niekedy využiť. Je to celkom praktické vzhľadom na to, že stráviť čas so psom v záhrade je niekedy fajn,“ uviedol v prezidentskej debate v TV Markíza. „Je to niekedy lepšie, keď môžeme ísť do takéhoto priestoru, ako sa tlačiť v malom 88-metrovom byte,“ dodal Pellegrini.

Náhlik zatajením nehnuteľnosti porušil zákon, hrozí mu pokuta takmer 12-tisíc eur, píše SME. O udelení pokuty rozhoduje jedenásťčlenný výbor, ktorého väčšinu tvorí vládna koalícia.

Peter Náhlik sa k dôvodu zatajenia vily v majetkovom priznaní doposiaľ nevyjadril.