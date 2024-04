Novinár Marek Vagovič posiela tvrdý odkaz Rytmusovi: Robíš krovie súčasnej vláde a potom vyplakávaš

Novinár si nemyslí, že Rytmus podporil Pellegriniho nezištne.

Novinár Marek Vagovič zareagoval na Rytmusovo rozhodnutie podporiť vo voľbách Petra Pellegriniho. Investigatívec si myslí, že raper ťahá za kratší koniec a zahadzuje svoju ťažko budovanú kariéru. Na Instagrame mu odkázal, aby konečne priznal, čo je za podporou novozvoleného prezidenta.

„Neverím, že raper, ktorý celý život obchádza politiku oblúkom, zrazu len tak podporí kandidáta s pošramotenou povesťou. Z presvedčenia a vo veľmi dôležitých voľbách, v ktorých išlo tejto hulvátskej vláde o všetko,“ napísal Vagovič.

Vagovič si myslí, že za podporou sú plánované projekty, pre ktoré Rytmus navštívil Úrad vlády. Jeden z nich by vraj mal súvisieť so slobodou slova. Novinár hudobníkovi pripomenul to, ako sa koalícia snaží ovládnuť RTVS a ako začala bojkotovať Televíziu Markíza.

„Zíď z kratšej cesty, Bengoro, kým je čas. Nepredhadzuj novinárov svojmu rozvášnenému publiku a nevyplakávaj, ako ti všetci ostatní ubližujú. Každý z nás musí niesť zodpovednosť za svoje slová aj skutky,“ odkázal Rytmusovi.

Rytmus tesne pred voľbami podporil Pellegriniho, predtým bol rokovať na úrade vlády

Raper Rytmus na svojom takmer 770-tisícovom Instagrame v stories vyjadril podporu Petrovi Pellegrinimu. Urobil tak krátko potom, ako sa na Slovensku začalo moratórium pred druhým kolom prezidentských volieb (po polnoci z 3. na 4. apríla). Vagovič spochybňuje, či bolo Rytmusovo podporné video naozaj autentické a nakrútené z jeho presvedčenia.

„Pravda sa zrejme ukrýva v projektoch, o ktorých si rokoval pred voľbami – iste celkom náhodou – na úrade vlády,“ napísal investigatívny novinár. Raper sa obhajoval, že išlo o rómske projekty a slobodu slova, píšu Aktuality.sk.