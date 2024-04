AKTUÁLNE: Irán zaútočil na Izrael. Vypustili bezpilotné lietadlá, premiér Netanjahu sľubuje odvetu

Izrael predbežne zatvára školy a obmedzuje zhromažďavanie.

Irán zaútočil na Izrael „bezpilotnými lietadlami“, ktoré priletia do niekoľkých hodín, uviedol v sobotu večer hovorca izraelskej armády Daniel Hagari. Krajina sa podľa neho v predstihu „dobre pripravila“ na rôzne scenáre. TASR o tom informuje na základe správy televízie Sky News. Podľa tamojšieho premiéra Benjamina Netanjahu útok nezostane bez odvety.

„Sústava protivzdušnej obrany je v stave vysokej pohotovosti v rovnakom čase ako lietadlá vzdušných síl a lode námorníctva, ktoré plnia úlohy na ochranu vzdušného priestoru krajiny,“ dodal Hagari s tým, že armáda monitoruje všetky prichádzajúce drony.



Podľa dvoch nemenovaných izraelských predstaviteľov dorazia iránske bezpilotné lietadlá do izraelského vzdušného priestoru okolo 02.00 h miestneho času (01.00 h SELČ). Izraelský úrad pre letiská medzičasom uviedol, že vzdušný priestor Izraela bude od 00.30 h miestneho času (23.30 h SELČ) uzavretý v súvislosti s iránskym útokom.



Agentúra Reuters vo svojej správe citovala na iránsky štát napojené médiá, podľa ktorých Teherán vypálil druhú vlnu desiatok dronov zo svojho územia na Izrael. Nemenované zdroje uviedli, že drony bolo možné vidieť letieť ponad irackú provinciu Sulajmáníja. Irak už vopred uzavrel svoj vzdušný priestor, predtým tak spravilo aj Jordánsko.



Hagari spresnil, že úlohou izraelských obranných síl je pokúsiť sa zničiť čo najviac prichádzajúcich dronov mimo vzdušného priestoru Izraela. „Ak vstúpia do izraelského vzdušného priestoru, budete počuť sirény a poplach všade tam, kde tieto hrozby (drony) vstúpia, a my ich zachytíme,“ dodal hovorca armády s odkazom k spoluobčanom.

Všetky zložky izraelskej armády sú v súvislosti s očakávaným odvetným útokom Iránu v stave plnej pohotovosti. Do vzduchu sú v prípade potreby pripravené vzlietnuť desiatky bojových lietadiel.

Veliteľstvo domáceho frontu, jedna zo zložiek armády vytvorená v roku 1992 po vojne v Perzskom zálive, zároveň zverejnilo nové pokyny na ochranu civilného obyvateľstva, ktoré začnú platiť v sobotu o 23.00 h miestneho času (22.00 h SELČ) spočiatku na 48 hodín.

Zrušené bude školské vyučovanie a ďalšie vzdelávacie aktivity, ako aj prázdninové tábory a školské výlety. Na hromadných stretnutiach v oblastiach, ktoré nie sú v bezprostrednej blízkosti Pásma Gazy či hraníc s Libanonom, môže zúčastniť do 1 000 ľudí. V takzvaných konfliktných zónach sa vonku môže zhromaždiť 30 ľudí a v interiéroch 300 ľudí. Občania pracujúcich v týchto oblastiach by mali zabezpečiť, aby sa v prípade potreby rýchlo dostali do úkrytu.



Vzhľadom na napätú bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac odložil návštevu Rakúska a Maďarska plánovanú na nedeľu.

Americký prezident Joe Biden zasa skrátil svoj pobyt v štáte Delaware a v sobotu popoludní sa vracia do Washingtonu, kde sa stretne so svojím bezpečnostným tímom.



Americký minister obrany Lloyd Austin ubezpečil svojho izraelského rezortného partnera Joava Galanta o „neochvejnej podpore USA“. V telefonickom rozhovore dal Austin jasne najavo, že Izrael sa môže spoľahnúť na „plnú podporu Spojených štátov“ pri obrane proti akýmkoľvek útokom zo strany Iránu, uviedol vo Washingtone hovorca amerického ministerstva obrany Pat Ryder.



Napätie na Blízkom východe značne stúplo po nálete z 1. apríla, ktorý v sýrskom hlavnom meste Damask zasiahol budovu susediacu s iránskym veľvyslanectvom, slúžiacu ako konzulát. Pri útoku zahynuli dvaja iránski brigádni generáli a päť ďalších členov vplyvných revolučných gárd.

Irán z útoku obvinil Izrael, ten sa k nemu oficiálne nevyjadril. K eskalácii prispeli v sobotu iránske revolučné gardy, ktoré v blízkosti Hormuzského prielivu zadržali kontajnerovú loď majúcu väzby na Izrael.