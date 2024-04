VIDEO: Takto vyzeral iránsky útok na Izrael. Trval približne 5 hodín

Irán v noci na nedeľu zaútočil na Izrael viac než 300 bezpilotnými lietadlami a raketami. Izraelu a spojencom podarilo zostreliť až 99 percent z nich a útok sa dá považovať za „zmarený“.

Iránsky útok trval približne päť hodín. Spustený bol v sobotu večer. Podľa Teheránu išlo o odvetu za Izraelu pripisovaný nálet na iránske veľvyslanectvo v sýrskom Damasku aj iné „zločiny“ vrátane vojny proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Na Twitteri sa začali šíriť hrozivé zábery z iránskeho útoku, niektorí používatelia ich zverejnili s tvrdením, že ide o vypuknutie 3. svetovej vojny.

Bezpečnostná rada OSN v nedeľu mimoriadne zasadne v súvislosti s bezprecedentným útokom Iránu na Izrael, oznámil hovorca Malty, ktorá rade tento mesiac predsedá.

Zasadnutie sa uskutoční dnes o 22.00 h na žiadosť Izraela. Izraelský veľvyslanec pri OSN Gilad Erdan v liste zaslanom predsedníctvu BR OSN označil iránsky útok za „hrubé porušenie suverenity Izraela“. Radu vyzval, aby tento úder odsúdila a označila iránske Revolučné gardy za teroristickú organizáciu.

Generálny tajomník OSN António Guterres dôrazne odsúdil iránsky útok na Izrael. Podľa neho ide o „závažnú eskaláciu“ a vyzval na zastavenie nepriateľských akcií, aby sa predišlo ničivému regionálnemu konfliktu.

Predstavitelia Európskej únie, Kanady, Británie, Francúzka, Nemecka a ďalších krajín odsúdili útok Iránu na Izrael uskutočnený v noci na nedeľu. Egypt a Saudská Arábia vyjadrili znepokojenie a zúčastnené strany vyzvali na zachovanie zdržanlivosti

Čína je hlboko znepokojená v spojitosti s narastajúcim napätím na Blízkom východe po útoku Iránu. „Čína všetky strany žiada, aby zachovali pokoj a uplatňovali zdržanlivosť s cieľom vyhnúť sa ďalšej eskalácii napätia,“ uviedol hovorca vo vyhlásení. Išlo o reakciu na otázku nešpecifikovaných médií v spojitosti s útokom Iránu, píše agentúra Reuters.

Čína takisto medzinárodné spoločenstvo (najmä krajiny, ktoré majú vplyv) vyzvala, aby zohrali konštruktívnu úlohu pri udržiavaní mieru a stability v regióne Blízkeho východu.

