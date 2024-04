V Košiciach by mal vyrásť nový moderný multifunkčný komplex. Mnohí majú pochybnosti o úspechu, dôvodom je lokalita

Je otázne, či bude komplex žiadaný obľúbený a navštevovaný kvôli svojej lokalite.

Košice sa koncom roka 2026 dočkajú nového komplexu DaVinci, ktoré by mal developer postaviť v mestskej časti Košice-Juh. Pochybnosti vyvoláva lokalita nového komplexu, ktorá je zasadená do výrobno-skladovej oblasti, upozorňujú Hospodárske Noviny.

Nový komplex nemá slúžiť len na nakupovanie, ale má zastrešovať priestory aj pre kancelárie a šport. Investor do projektu zahrnul aj garáž a exteriérové parkovisko. Komplex bude obsahovať dvojpodlažné fitnescentrum a vonkajšie ihrisko určené na cvičenie. Výstavba by mala začať už v budúcom roku.

Lokalita komplexu

Je otázne, či bude komplex žiadaný obľúbený a navštevovaný. Investor komplex umiestnil do v oblasti, ktorá je známa ako priemyselná zóna. Dopyt je tu hlavne po výrobno-skladových priestoroch, neďaleko sa nachádzajú napríklad Atrium Optima a Merkury Market. Nepredpokladá sa, že by v takejto oblasti mali záujem sídliť napríklad IT firmy.

Maklér realitnej kancelárie Domios Peter Bubelín vysvetlil, že priemyselný charakter lokality by však mohol mať význam pre menšie spoločnosti, ktoré nutne nepotrebujú reprezentačné priestory v centre mesta za top cenu.