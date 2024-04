Slovensko zaplavili vulgárne bilbordy Kotlebovcov. „Únia nás ničí, pošli ju do ****,“ hlásajú neďaleko základných škôl

Strana sa podľa hovorcu vulgarizmom vyhýba a riadi sa výlučne spisovnou a kodifikovanou slovenčinou.

V Banskej Bystrici, ale aj v ďalších regiónoch Slovenska, sa objavili vulgárne bilbordy strany Kotlebovci – Ľudová strana naše Slovensko. Jeden z nich sa dokonca nachádza v blízkosti viacerých základných škôl na sídlisku Fončorda. Predvolebný pútač sa nepozdáva rodičom detí, ktorí kontaktovali portál Startitup.

„Ako rodiča ma pobúril daný bilbord a jeho umiestnenie v tesnej blízkosti základnej školy. Je príznačné, že práve strana, ktorá v kampaniach často zneužíva kresťanské témy vo svoj prospech a odvoláva sa na Boha, špiní verejný priestor tými najhrubšími vulgarizmami,“ povedal pre portál predseda rady rodičov v ZŠ Narnia Jozef Tóth.

Slogan „Únia nás ničí, pošli ju do ****“ je tak na očiach maloletých detí. „Pred parlamentnými voľbami tam bolo napísané: ‚Vyriešime c**ánsku otázku.‘ Po čase to zmenili, lebo sa isto tiež niekto ozval, keďže to bolo evidentne inšpirované židovskou otázkou...“ uviedol riaditeľ ZŠ Narnia Marek Golian.

Podľa rodičov aj vedenia škôl môžu slogany deťom ublížiť a voči podobným aktivitám chcú zakročiť a obrátiť sa na mestské zastupiteľstvo.

Strana sa podľa jej hovorcu vulgarizmom vyhýba a riadi sa výlučne spisovnou a kodifikovanou slovenčinou. „ĽS Naše Slovensko nemá vedomosť o žiadnych bilbordoch, ktoré by obsahovali vulgarizmy. Naša strana sa striktne vyhýba používaniu vulgarizmov, a preto je pre nás absolútne neprijateľné, aby sme s nimi boli spájaní. V textoch našich bilbordov sa riadime výlučne spisovnou a kodifikovanou slovenčinou,“ povedal hovorca strany Martin Beluský.