OMV oznámila veľkú akvizíciu čerpacích staníc na Slovensku. Nové pobočky prejdú výraznými zmenami

Spoločnosť OMV tak potvrdí pozíciu stabilnej dvojky na slovenskom trhu.

Spoločnosť OMV na Slovensku prevezme 21 čerpacích staníc Benzinolu s opciou na získanie ďalších 6 čerpacích staníc. Podľa informácií, ktoré firma uviedla na svojej oficiálnej stránke, by sa transakcia mala uskutočniť v druhom štvrťroku 2024.

„Využili sme príležitosť a prijali ponuku Benzinolu. Vďaka tejto akvizícii sa zvýši dostupnosť kvalitných služieb poskytovaných v sieti čerpacích staníc OMV. Tešíme sa, že na našich nových prevádzkach privítame nových zákazníkov a poskytneme im všetko, čo na cestách potrebujú,“ povedala retail manažérka OMV Slovensko Miriam Fellingerová.

Väčšina čerpacích staníc Benzinolu sa nachádza na západnom Slovensku a na severe stredného Slovenska. V súvislosti s akvizíciou spoločnosť plánuje rebranding nových čerpacích staníc a ich rekonštrukciu.

„OMV bude zvažovať možnosť umiestnenia nabíjačiek eMotion na nových lokalitách. Spoločnosť OMV zavádza komplexnú sieť nabíjacích staníc pre elektromobily v strednej a východnej Európe. Implementácia zahŕňa inštaláciu 2 000 nabíjacích bodov do roku 2030, ktoré budú ponúkať vysokovýkonné nabíjačky na kľúčových európskych trhoch (Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Maďarsko), pričom väčšina z nich bude mať kapacitu nabíjania od 150 kW do 300 kW. Tento krok je v súlade so stratégiou stať sa do roku 2050 net-zero spoločnosťou,“ informuje OMV na webe.