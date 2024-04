Putin je nevypočítateľný. Môže použiť jadrové zbrane, tvrdí Navaľná

Situáciu s jadrovými zbraňami prirovnala k invázii na Ukrajine.

Vdova po zosnulom ruskom opozičnom lídrovi Alexejovi Navaľnom varovala pred nevypočítateľnosťou ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa nej možnosť, že v nejakom bode použije jadrové zbrane, sa nedá vylúčiť.



„Nevieme, čo od neho môžeme čakať,“ uviedla. „Možno to urobí,“ dodala. Prirovnala túto otázku k invázii Ruska na Ukrajine – uviedla, že od Putina vtedy nečakala, že zaútočí, a to vzhľadom na silné vzťahy medzi oboma krajinami. „Ale rozhodol sa to urobiť. Desí ľudí, drží ich v strachu. Nikto nevie, čo Putin najbližšie urobí,“ doplnila.



Navaľná sa vyjadrila aj k nedávnemu zatknutiu niekoľkých podozrivých ruských špiónov v Európe. Povedala, že je to ďalší znak, že Putin už dlho vedie vojnu v srdci Európy a používa na to všetky potrebné prostriedky.

Anketa: Súhlasíš so slovami Navaľnej? Áno, bez výhrad. Áno, takmer vo všetkom. Iba čiastočne. Nie, vôbec. Áno, bez výhrad. 38 % Áno, takmer vo všetkom. 23 % Iba čiastočne. 15 % Nie, vôbec. 23 %

USA schválili pomoc pre Ukrajinu

Americká Snemovňa reprezentantov schválila v sobotu balík pomoci pre Ukrajinu vo výške takmer 61 miliárd dolárov (57,3 miliardy eur).

Návrh týkajúci sa Ukrajiny a ďalších štátov v jej okolí zahŕňa 23 miliárd dolárov na doplnenie amerických zbraní, zásob a vybavenia. Vyše 11 miliárd vyčleňuje na financovanie konkrétnych vojenských operácií USA v regióne a takmer 14 miliárd na pomoc Ukrajine pri nákupe moderných zbraňových systémov a ďalšieho vojenského vybavenia.