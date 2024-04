Premiér hovoril o kultúre transsexuálov a zvrhlosti. Šimkovičová a Fico chcú z RTVS spraviť dezinformačné médium, povedal Gröhling

Zákon o zmenách v RTVS vláda prerokuje v stredu na výjazdovom rokovaní.

Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STaR) prerokuje vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v Dolnej Krupej. Po pondelkovej pracovnej návšteve na Ministerstve kultúry SR to uviedol predseda vlády SR Robert Fico.

Premiér zdôraznil, že súčasný RTVS potrebuje zmenu vedenia a nový zákon. Argumentoval tým, že súčasný telerozhlas nedokáže zaistiť občanom právo na objektívne informácie. „Ako môže prinášať objektívne informácie, keď zvádza permanentný súboj s vládou?“ položil otázku Fico.

Upozornil, že jeho kabinet sa v súčasnosti zaoberá vážnymi problémami, ktoré zdedil po predchádzajúcich vládach. „Chceme našu prácu robiť v objektívnom mediálnom prostredí, ktoré vládu pokarhá, keď bude treba, no zároveň nebude ignorovať pozitívne kroky, ktoré robí,“ vysvetlil Fico.



Generálny tajomník služobného úradu MK Lukáš Machala takisto na tlačovej konferencii dementoval špekulácie v médiách, že by sa mal stať novým generálnym riaditeľom verejnoprávnej televízie a rozhlasu.

Reakcie opozície

Predseda vlády Robert Fico chce ovládnuť RTVS tak, aby to bola televízia, ktorá bude robiť propagandu. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda SaS Branislav Gröhling v reakcii na pracovnú návštevu Fica na ministerstve kultúry. Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka odmieta útoky premiéra na kultúrnu obec v SR.



„Premiér a ministerka Martina Šimkovičová nepovedali, ako pomôžu slovenskej kultúre. Útočili na novinárov, menšiny, RTVS, z ktorej chcú spraviť dezinformačné médium,“ podotkol Gröhling.



Tímlíder pre oblasť kultúry strany SaS René Parák doplnil, že z tlačovej konferencie v rezorte sa nedozvedeli nič o žiadnej stratégii. „Ministerstvo kultúry pracuje nekoncepčne, nemá záujem o žiadnu strategickú víziu, ktorú by prezentovali. Jediné, čo sme sa opäť dozvedeli, je, že treba ovládnuť inštitúcie a kontrolovať zdroje, ktoré poskytujú na slovenskú kultúru,“ povedal Parák. Nevie ani to, ako sa rezort vyrovnal s pripomienkami k novému zákonu o RTVS.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Michal Šimečka (@michalsimecka)



Šimečka zároveň poukázal na výroky Fica o umení. To sa podľa neho nedelí na „národné“, „protislovenské“, „transsexuálne“ či „zvrhlé“. „Urážať z pozície moci špičkových slovenských umelcov a umelkyne len preto, že kritizujú očividnú neschopnosť ministerky Šimkovičovej alebo inak vyjadrujú svoj slobodný názor, je absolútne cez čiaru. Je to návrat do hlbokého mečiarizmu,“ skonštatoval Šimečka.



Podľa vlastných slov si váži všetkých umelcov a ľudí z kultúrnej obce na Slovensku, ktorí sa aj v neľahkých podmienkach venujú slobodnej tvorbe a jej podpore. Kultivujú náš verejný priestor a mnohí z nich skvele reprezentujú Slovensko v zahraničí.