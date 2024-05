Jednodňová diaľničná známka za pár eur sa stane čoskoro realitou. Skrýva však nástrahu, vodičov môže sklamať

Rovnaké pravidlá „jednodňovej“ platnosti majú stanovené aj viaceré ďalšie krajiny Európskej únie, ako napríklad Česko, Maďarsko, Poľsko či Rakúsko.

Štát by mal spustiť predaj jednodňových diaľničných známok už od 1. júla tohto roku. Mnohých šoférov však môže odrádzať platnosť danej známky. Nebude platiť 24 hodín, no bude platná len do konca dňa, v rámci ktorého začala platiť, informuje portál Topspeed.sk.

Niektorí vodiči môžu predpokladať, že známka bude „logicky“ platiť 24 hodín, keďže má prívlastok „jednodňová“. Jeden deň však predstavuje len jeden kalendárny deň, keď môže šofér známku použiť, mnohých tak môže nová známka sklamať.

Na Slovensku máme po novom rozšírenú ponuku diaľničných známok. K dispozícii sú známky s platnosťou na 365 dní, 30 dní, 10 dní alebo 1 deň. Šoféri, ktorí vlastnia bežné autá do 3,5 tony, za ne zaplatia (v rovnakom poradí) 60 eur, 17 eur, 12 eur alebo 5,4 eura.

