Toto leto budeme zrejme tankovať lacnejšie. Analytici vysvetľujú, prečo by sme sa mali dočkať veľkej zmeny

Analytici si myslia, že ceny palív by mohli byť v lete lacnejšie ako minulý rok. Tento rok by sa cena benzínu mala pohybovať okolo 1,60 eura za liter. Minulý rok stálo Slovákov tankovanie benzínu 1,70 eura. Nafta by sa stáť 1,50 eura za liter, informuje RTVS.

Ceny klesajú na celom trhu. Dôvodom je ústup nervozity zo situácie na Blízkom východe. Črtá sa totiž nádej na uzavretie prímeria medzi Izraelom a Hamasom. Cena palív prestane klesať pravdepodobne o niekoľko týždňov počas letnej sezóny.

„Predpokladáme, že cena benzínu by sa mohla pohybovať okolo 1,60 eura, plus-mínus päť centov hore-dole. A cena nafty okolo 1,50 eura, znova plus-mínus päť centov hore-dole. Nebude to nejaký extrém, ale nebude to ani úplne lacné,“ uviedol analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Analytici však upozorňujú aj na to, že tento optimistický výhľad sa môže prudko zmeniť. Ak nastane nečakaný zvrat v geopolitickom vývoji na svete, ceny palív môžu okamžite začať rásť.