Obľúbili si Dubaj – našli sme Výbohovcov a Počiatkovcov, trvalý pobyt tam mal aj Bödör

Od austrálskych obchodníkov s kokaínom cez príbuzných afrických diktátorov a finančníkov Hizballáhu až po slovenských oligarchov.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka . Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

Zistenia projektu Dubai Unlocked, na ktorom spolupracovali novinári 74 médií z 58 krajín, odhaľujú, kto si v tomto púštnom meste kúpil nehnuteľnosť. Investigatívne centrum Jána Kuciaka v dátach, ktoré z Dubaja unikli a médiám pod vedením OCCRP a nórskeho E24 ich poskytla organizácia C4ADS, našlo potvrdenie o miliónových majetkoch rodiny Výbohovcov vrátane luxusného bytu Miroslava Výboha, priateľa premiéra Roberta Fica.

Na dubajskom pobreží sa nachádza jedna z najluxusnejších lokalít na celom svete – umelé súostrovie Palma Džumajrá (Palm Jumeirah). Developeri ho vytvorili systematickým navážaním piesku do vôd Perzského zálivu.

Apartmán sa nachádza len niekoľko stoviek metrov od rezidencie, kde mal v roku 2018 trvalý pobyt v prenajatom apartmáne ďalší Ficovi blízky človek, oligarcha Norbert Bödör. Podľa našich zistení má v Dubaji dvestoštyridsaťmetrový byt aj manželka exministra za Smer Jána Počiatka. Našli sme aj nehnuteľnosť právnika oligarchu Juraja Širokého Daniela Futeja a vilu Borisa Kollára.

Na známej Palme sa nachádzajú drahé nákupné strediská, prístav a najmä byty a vily pre superbohatých z celého sveta. Vily sú na vnútorných „listoch“ palmy. Na vonkajšom okruhu ostrovov, ktoré okolo nej vytvárajú zátoku a chránia ju pred vlnami, sú zasa luxusné hotely a bytové komplexy. Z jednej strany je otvorené more Perzského zálivu, z druhej palmové háje, parky a súkromné pieskové pláže.

Práve tu stojí aj komplex W Residences, ktorý je na prvý pohľad nerozoznateľný od päťhviezdičkového hotela. Ak by sa obyvateľom nechcelo prejsť pár metrov na pláž, majú k dispozícii niekoľko bazénov.

Z balkónov na východnej strane budovy sa naskytá pohľad na celú panorámu Dubaja s mrakodrapmi na pobreží. Takýto výhľad má zo svojho apartmánu na piatom poschodí aj oligarcha Miroslav Výboh, ktorý je od roku 2021 na Slovensku obžalovaný za korupciu.

Pohľad na rezidenciu (v popredí pri spodnom okraji fotografie), v ktorej má byt Miroslav Výboh. Zdroj: Ole Martin Wold

Priateľ Roberta Fica sa od vznesenia obvinenia slovenskej spravodlivosti vyhýba práve pobytom v Spojených arabských emirátoch. V dubajskom byte má tri spálne, veľkú obývačku, niekoľko osobitných kúpeľní a ďalšie izby. Celkovo vyše 681 štvorcových metrov.

V dátach z masívneho úniku informácií o nehnuteľnostiach v Dubaji, nazvanom Dubai Unlocked, sme našli aj oligarchovho syna Matúša Výboha, ktorý si za vyše 1,6 milióna dirhamov (vyše 400-tisíc eur) ročne od ruskej občianky prenajíma vilu s piatimi spálňami a s rozlohou 1110 štvorcových metrov. Pred pár rokmi v emiráte vlastnil menšiu, no luxusnú vilu na ďalšom ostrove pri pobreží Dubaja. V roku 2022 ju so ziskom predal.

Dubajské úrady registrujú každého podnájomníka a nájomnú zmluvu. Z oficiálneho registra sa nám podarilo zistiť, že na jednom z ostrovov má prenajatý byt aj bývalý minister financií a dopravy Ficových vlád Ján Počiatek. Trojspálňový apartmán v komplexe od talianskej značky BVLGARI si za 650-tisíc dirhamov (teda približne 160-tisíc eur) ročne prenajíma od manželky Ivany.

Ivana Počiatková ho pred pár rokmi kúpila v prepočte za viac ako 5 miliónov eur. Je teda ešte drahší ako vila Jána Počiatka na francúzskom Azúrovom pobreží. Jej odhadovaná hodnota presiahla 3 milióny eur.

Ján Počiatek počas politickej kariéry čelil odhaleniu, že sa tesne pred oznámením konverzného kurzu slovenskej koruny voči euru „zastavil“ na jachte finančníkov skupiny J&T v Monaku. V roku 2016 praskla kauza, podľa ktorej organizovaná skupina na vratkách DPH od štátu údajne vytiahla 75 miliónov eur, čo vraj politicky kryli Robert Kaliňák a Ján Počiatek.

Známe je aj zapojenie Jána Počiatka do kauzy Tipos/Lemikon. Aj o tej sa Počiatek rozprával na známej nahrávke rozhovoru s generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom, ktorý zachytila skrytá kamera Mariana Kočnera.

Záber z reklamného katalógu na rezort, prístav a byty BVLGARI, kde má byt Ivana Počiatková. Zdroj: Reporofoto bulgarihotels.com

Prečo sa bohatí a mocní koncentrujú práve v Dubaji? James Henry, odborník na daňové raje z programu Global Justice na Yaleovej univerzite, hovorí, že Spojené arabské emiráty (SAE) sú ako „barová scéna zo Star Wars“.

„Vstúpite dnu a vidíte kleptokratov. Naľavo oligarchov, v strede tých, čo perú špinavé peniaze, a vzadu pochybných ruských obchodníkov s komoditami, ktorí to tu využívajú na obchádzanie sankcií,“ hovorí Henry a dodáva, že základom je pre nich „finančné tajomstvo, ktoré Dubaj ponúka“.



Okrem toho je Dubaj aj magnetom pre zločincov z celého sveta, ktorí sa potrebujú skryť v krajine, ktorá ich nevydá na trestné stíhanie domov. Až donedávna chýbali Spojeným arabským emirátom zmluvy o vydávaní zločincov s mnohými krajinami, dodnes ju nemajú uzatvorenú ani so Slovenskom.

Orgány emirátov v posledných rokoch síce zvýšili spoluprácu so zahraničnými orgánmi činnými v trestnom konaní, vláda je však stále známa nekonzistentnými reakciami na žiadosti o vydanie.

Údaje, ktoré sú jadrom projektu Dubai Unlocked, pochádzajú zo série únikov viac ako 100 datasetov. Väčšina pochádza z Dubajského pozemkového úradu a zo štátnych spoločností komunálnych služieb. Uniknuté dáta poskytujú podrobný prehľad o státisícoch nehnuteľností v Dubaji a informácie o ich vlastníctve alebo využití, prevažne z rokov 2020 a 2022.

Údaje získala nezisková organizácia Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) so sídlom vo Washingtone, D. C., ktorá sa zaoberá výskumom medzinárodného zločinu a konfliktov.

Organizácia ho zdieľala s nórskym ekonomickým portálom E24 a medzinárodnou organizáciou investigatívnych novinárov OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), ktoré koordinovali investigatívny projekt desiatok médií z celého sveta.





O investigatíve Dubai Unlocked



Projekt Dubai Unlocked je založený na uniknutých údajoch, ktoré poskytujú podrobné informácie o niekoľkých státisícoch nehnuteľností v Dubaji, o ich majiteľoch alebo využití. Obsahujú identifikačné informácie a v niektorých prípadoch aj informácie o nájomcoch. Dáta sú prevažne z rokov 2020 a 2022.



„Skorumpovaní aktéri a politicky exponovaní jednotlivci, ktorí sa vyhýbajú verejnej zodpovednosti, využívajú jurisdikcie, ako sú Spojené arabské emiráty, aby ukryli majetok pred očami verejnosti,“ povedala Maria Giuditta Borselli, manažérka portfólia v organizácii C4ADS, ktorá dáta poskytla novinárom.



Denise Sprimont-Vasquez z organizácie C4ADS dodala, že „takéto novinárske investigatívy sú kľúčom k pochopeniu toho, ako môžeme zvýšiť transparentnosť vlád umožňujúcich nezákonnú činnosť“.



Medzinárodná skupina novinárov, ktorá na projekte Dubai Unlocked pracovala, použila údaje ako východiskový bod na skúmanie zahraničného vlastníctva nehnuteľností v Dubaji. Mesiace sme strávili overovaním identity ľudí, ktorí sa objavili v uniknutých zoznamoch, a následným potvrdzovaním ich vlastníctva cez oficiálne záznamy, verejné zdroje a databázy, ale aj ďalšie uniknuté datasety.

V dátach Dubajského pozemkového úradu je ako vlastník nehnuteľnosti uvedený aj ďalší stíhaný oligarcha blízky Robertovi Ficovi Norbert Bödör, ktorý mesiace strávil vo väzbe. Po prepustení v januári 2022 ho vo februári 2022 odfotili práve v Dubaji, kde dovolenkoval spolu so spoluobžalovaným Tiborom Gašparom.

Jeho právny zástupca Marek Para tvrdí, že Bödör v Dubaji nehnuteľnosť nevlastní. V reakcii na naše ďalšie otázky uviedol, že počas dovolenky boli s Gašparom „ubytovaní v hoteli Rixos“. Na naše doplňujúce otázky však Para už neodpovedal.



Pokiaľ ide o luxusný hotel Rixos the Palm, ten taktiež stojí na umelom ostrove Palma Džumajrá a izba v ňom na noc vyjde od 600 do 3200 eur, luxusný apartmán od približne 1000 do 3200 eur za noc.

Norbert Bödör a Tibor Gašpar v Dubaji vo februári 2022. Zdroj: Denník N

Bödör je síce v dubajskom registri uvedený ako vlastník nehnuteľnosti, no môže to byť aj preto, že si nehnuteľnosť v Dubaji prenajímal. V roku 2018 si v emiráte vybavil trvalý pobyt, nahlásený ho mal v byte v komplexe Kempinski Residences takisto na Palme Džumajrá – iba pár stoviek metrov alebo osem minút chôdze od bytu Miroslava Výboha.

Trvalý pobyt v Dubaji si Bödör vybavil asi mesiac po tom, čo v júni 2018 NAKA zadržala Mariana Kočnera v kauze zmeniek televízie Markíza a jeho meno sa skloňovalo aj v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Podľa nájomnej zmluvy si Bödör luxusný apartmán s výmerou vyše 160 štvorcových metrov prenajal na rok – od augusta 2018 – za 180 tisíc dirhamov (približne 44-tisíc eur) ročne.

V emirátoch sme našli aj firmu Al Ghaf Holding FZE, pri ktorej je ako kontakt uvedená Petra Bödörová. Manželka Norberta Bödöra sa volá taktiež Petra. Dubajské číslo uvedené pri firme Al Ghaf však nikto nezdvihol a na e-mail sme odpoveď nedostali. Bödörovci majú rozdelené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov od roku 2020.

Podnikanie do Dubaja presunuli aj Výbohovci. V PR článkoch, ktoré sa na internete objavili v roku 2023, sa o Miroslavovi Výbohovi píše: „Výbohova voľba nazývať Dubaj domovom je dôkazom schopnosti SAE prilákať popredných medzinárodných biznismenov.“

V roku 2022 oligarchove firmy prešli na jeho syna Matúša. „Môj otec Miroslav Výboh na mňa podnikanie nepreviedol, ale svoje akcie mi predal, a to za hodnotu, ktorá bola stanovená na základe dvoch nezávislých znaleckých posudkov, vypracovaných renomovanými audítorskými spoločnosťami,“ odpísal na naše otázky.

Zmenila sa aj vlastnícka štruktúra skupiny firiem Výbohovcov MiddleCap, ktoré okrem iného obchodujú so slovenským štátom a okrem Slovenska podnikajú v Luxembursku, v Británii, v Nemecku a v Česku s nehnuteľnosťami či v investovaní do startupov. Na konci reťazca firiem sa objavila spoločnosť Alnair Global DMCC z Dubaja.

Najvyššia budova sveta Burdž chalífa v Dubaji. Zdroj: Ole Martin Wold