Arpád Soltész: Vôbec by ma neprekvapilo, ak by došlo k ďalším násilnostiam (Rozhovor)

„Pokiaľ štát veľmi tvrdo nezasiahne, tak situácia bude eskalovať. No pokiaľ zasiahne veľmi tvrdo a zistí, že je to pohodlné a komfortné, tak Slovensko môže skončiť aj ako policajný štát,“ hovorí pre Refresher novinár a komentátor Arpád Soltész.

Ako bude podľa vás na aktuálnu situáciu reagovať vláda?Ťažko povedať, ako bude reagovať vláda, ale videli sme prvé reakcie koaličných politikov. Vyzdvihnúť sa dá Andrej Danko a Ľuboš Blaha, ktorí boli veľmi ďaleko od toho, aby nejakým spôsobom upokojovali situáciu. Predpokladám, že pre vládu to bude v istom zmysle licencia na to, aby voči svojim oponentom postupovali výrazne tvrdšie ako doposiaľ.

Akým smerom sa môže uberať atmosféra v spoločnosti?

Zásadným spôsobom sa zhorší. Je to, ako keď máte na hromade nahádzané sudy s pušným prachom a niekto medzi ne hodí odistený granát. Spoločnosť je dlhodobo exrémne polarizovaná, v podstate to akcelerovalo od volieb v roku 2020. Treba povedať, že Igor Matovič má na tomto naozaj obrovský podiel. A do budúcnosti sa to teda ešte výrazne zhorší.



Bude napätie naďalej eskalovať, alebo sa podľa vás ľudia zomknú?

Napätie bude stúpať a vôbec by ma neprekvapilo, ak by došlo k ďalším násilnostiam. Naozaj je veľmi ťažké povedať, z ktorej strany barikády. Pokiaľ štát veľmi tvrdo nezasiahne, tak situácia bude eskalovať. No pokiaľ zasiahne veľmi tvrdo a zistí, že je to pohodlné a komfortné, tak Slovensko môže skončiť aj ako policajný štát. V tomto okamihu je o tom však ťažké uvažovať.

Prečo vládni politici ukazujú prstom na opozíciu a novinárov?Oni tu opozíciu autenticky nenávidia. Je pre nich úplne prirodzené, že sa vášne nepokúšajú upokojovať, ale ďalej ich bičujú. Myslím si, že konajú úplne v súlade so svojimi záujmami a charakterom. Na tomto ma neprekvapuje vôbec nič.

Čo podľa vás môžu očakávať slovenskí novinári a médiá?

Ak si mysleli, že to mali doposiaľ na Slovensku ťažké, tak zistia, že to doteraz bola prechádzka ružovou záhradou.