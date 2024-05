ZÁZNAM: Premiér Robert Fico má už po operácii. Je v stabilizovanom stave

Počas celého dňa sme naživo sledovali situáciu ohľadom atentátu na Roberta Fica.



– Predseda vlády je po operácii

– Atentátnik Juraj C. sa pred výsluchom – V Handlovej po rokovaní vlády postrelili premiéra Roberta Fica.– Predseda vlády je po operácii v stabilizovanom stave – Atentátnik Juraj C. sa pred výsluchom vyjadril k útoku . – Refresher analyzoval knihu strelca. Článok si môžeš prečítať tu

23:54 – Zastúpenia viacerých úradov Organizácie Spojených národov (OSN) na Slovensku v stredu rázne odsúdili útok na slovenského premiéra Roberta Fica, ktorého postrelili po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. TASR o tom informoval Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Slovensko.

„Agentúry OSN na Slovensku silne odsudzujú šokujúci útok, ktorý bol dnes spáchaný na predsedu vlády Slovenskej republiky, Roberta Fica,“ uviedli v spoločnom vyhlásení slovenské zastúpenia Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), UNHCR, Detského fondu OSN (UNICEF) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

23:31– Tomáš Taraba pre novinárov z BBC povedal, že premiér už nie je je v ohrození života. „Bol som veľmi šokovaný. Našťastie, pokiaľ viem, operácia dopadla dobre a hádam to nakoniec prežije. Momentálne nie je v život ohrozujúcej situácii,“ tvrdí.

22:53 – To, že má Fico po operácii potvrdil aj denník Štandard. Premiér už možno bude schopný ráno komunikovať.

22:49 – Predseda vlády je už po operácii. Momentálne je v stabilizovanom stave, potvrdil pre portál Aktuality.sk dôveryhodný zdroj.

21:44 – Robert Fico už má po operácii, informuje TA3. Informoval o tom v živom vysielaní moderátor Peter Bielik.

21:38 – Podľa informácii TV JOJ polícia údajne zobrala na výsluch manželku strelca.

21:13 – Útočník na premiéra Roberta Fica Juraj Cintula počas svojho života napísal viacero kníh. V Refresheri sme jednu z jeho kníh „Efata - O cigánoch a rómoch“, ktorú vydal v roku 2015 prečítali. Okrem toho, že v nej Cintula súhlasil s volebným programom Kotlebovej strany ĽSNS, vyjadroval v nej aj sympatie k slovenským masovým vrahom. Celý článok si prečítaš tu.

20:51 – Bývalý prezident Andrej Kiska označil stredajší útok na premiéra Roberta Fica za ohavný čin, ktorý je zároveň útokom na samotný základ našej krajiny a demokracie. Premiérovi poprial skoré uzdravenie. Konštatoval, že politika sa zostruje a spoločnosť polarizuje.

„A nám všetkým želám, aby sa agresivita a polarizácia konečne skončila, pretože nenávisť plodí ďalšiu nenávisť a dnešok nám jasne ukázal, v čo dokáže vyústiť,“ zhodnotil Kiska.

20:44 – Premiér Robert Fico bol zverený do rúk špičkového personálu, ktorý sa stará o jeho zdravotný stav. Na tlačovom brífingu to vyhlásila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Zároveň poďakovala všetkým, ktorí sa doteraz na záchrane predsedu vlády podieľali.

„Zdravotný stav pána premiéra je stále kritický, stále je na operačnej sále a verím, že všetko dobre dopadne. Držím palce a želám veľa síl nielen jemu, ale aj zdravotnému personálu, ktorý v týchto chvíľach naozaj bojuje o jeho život,“ uviedla ministerka. Dodala, že so záchrannými zložkami bola v kontakte od prvého momentu nešťastia.

Ministerka zopakovala, že útok na premiéra odsudzuje. „Dovoľte mi odsúdiť tento ohavný čin, ktorý je výsledkom a prejavom absolútnej ľudskej zloby a nenávisti a predovšetkým ho odsudzujem aj ako absolútny útok na demokraciu Slovenskej republiky,“ povedala.

20:33 – Orgány činné v trestnom konaní a Policajný zbor urobili všetko preto, aby zabezpečili ochranu ústavných činiteľov, ako aj poslancov Národnej rady SR. V najbližších dňoch bude zabezpečená ochrana všetkých ústavných činiteľov. Takisto bude posilnená aj policajná ochrana viacerých médií, ale aj viacerých predstaviteľov opozície. Uviedol to na mimoriadnom brífingu minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

20:08– Premiér Robert Fico je stále na operačnom stole, vyhlásil Matúš Šutaj Eštok na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici. Jeho stav je mimoriadne vážny.

„Podľa tých informácií, ktoré máme, utrpel vážnu polytraumu po niekoľkých strelných poraneniach a jeho zdravotný stav je mimoriadne vážny,“ skonštatoval minister obrany Robert Kaliňák.

19:53– Podľa najnovších zatiaľ nepotvrdených informácií TV Markízy je Robert Fico po operácii. S personálom komunikuje a je pri vedomí.

Na sociálnych sieťach koluje snímka zdravotnej správy predsedu vlády. Podľa nej premiéra priviezli do nemocnice pri vedomí a s personálom komunikoval. V správe je ďalej uvedené, že mu v bruchu našli tekutinu a vykonali CT.

19:24 – Strelec Juraj C. je spájaný s bývalou proruskou polovojenskou skupinou Slovenskí branci (SB). Lídra SB Petra Švrčeka údajne vycvičili bývalí ruskí vojaci Specnaz. Na facebookovom profile SB napísal strelec viacero príspevkov s proruskou tématikou.

19:09 – Americký prezident Joe Biden v stredu odsúdil pokus o atentát na slovenského premiéra Roberta Fica a označil to za „hrozný násilný čin“. Veľvyslanectvo USA v Bratislave je podľa neho pripravené pomôcť vláde SR, uviedol Biely dom vo vyhlásení.



„Som znepokojený správami o útoku na slovenského premiéra Roberta Fica. Spolu s Jill sa modlíme za jeho skoré uzdravenie a myslíme na jeho rodinu a obyvateľov Slovenska,“ povedal Biden.



Fica v stredu po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelili. Na mieste padlo niekoľko výstrelov, útočníka zadržali.

19:03 – Zdravotníci z nemocnice v Banskej Bystrici majú prísny zákaz na používanie mobilov na urgente a prinášanie nových informácií, informujú tvnoviny.sk. Robert Fico mal absolvovať aj CT vyšetrenie. Podľa najnovších informácií má mať premiér krvácanie do brušnej dutiny.

18:55 – Strelec Juraj C. prehovoril. Plus jeden deň zverejnil video so strelcom Jurajom C., ktorý dnes v Handlovej niekoľkokrát postrelil premiéra Roberta Fica.

„Nesúhlasím s politikou vlády. Sú likvidované masmédia, prečo RTVS je napadaná, prečo sú ľudia...Mazák je, prečo ho vyhodili z funkcie,“ hovorí strelec vo videu.

18:41 – Ruský prezident Vladimir Putin prijal podľa svojich slov „s rozhorčením“ správu o stredajšom atentáte na predsedu slovenskej vlády Roberta Fica v Handlovej. Podľa Putina „tento ohavný zločin nemožno ospravedlniť“.



„Roberta Fica poznám ako odvážneho a odhodlaného človeka. Naozaj dúfam, že tieto vlastnosti mu pomôžu prežiť túto ťažkú ​​situáciu,“ vyhlásil ruský prezident. Ficovi zároveň zaželal skoré uzdravenie.



Fica v stredu po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelili. Na mieste padlo niekoľko výstrelov, útočníka zadržali.

18:32 – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odsúdil stredajší útok strelca v Handlovej na slovenského premiéra Roberta Fica a označil ho za strašný čin.

„Dôrazne odsudzujeme tento násilný čin voči predsedovi vlády nášho susedného partnerského štátu. Treba urobiť všetko pre to, aby sa násilie nestalo normou v žiadnej krajine, v žiadnej forme a v žiadnej oblasti,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.

Zelenskyj zaželal Ficovi skoré uzdravenie a vyjadril solidaritu s obyvateľmi Slovenska.

18:30 – K atentátu na premiéra sa vyjadril aj neúspešný kandidát na prezidenta Ivan Korčok. „Stala sa hrozná vec, ktorá môže a pravdepodobne veľmi zmení spoločnosť, v ktorej žijeme. Ešte raz chcem dôrazne odsúdiť akékoľvek prejavy násilia, fyzického, ale aj verbálneho. Pán premiér Fico, želám vám veľa síl, aby ste toto všetko zvládli,“ napísal.

18:24 – Robert Fico po výstreloch utrpel krvácanie do brušnej dutiny.

18:03 – Národná rada SR v reakcii na útok na premiéra Roberta Fica posilňuje bezpečnostné opatrenia v parlamente, prijíma tiež opatrenia na bezpečnosť poslancov NR SR. Do odvolania zároveň pozastavuje návštevy budovy parlamentu v Bratislave.

17:55 – Národná rada prerušila schôdzu do utorka 21. mája.

17:52 – Výkonný podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Vyjadril nádej, že operácia, ktorú premiér po streľbe podstúpil, dopadne dobre a odkázal, že mu drží palce a praje rýchle uzdravenie, pričom dodal, že v duchu je s jeho rodinou.



„Ťažko sa hľadajú slová vyjadrujúce šok a znepokojenie. Verím, že sa dnes ako spoločnosť razantne na Slovensku postavíme voči nenávisti a priamemu útoku na demokraciu a voči polarizácii, ktorá ovplyvňuje život na Slovensku. My Slováci sme dobrí ľudia, toto nie sme my,“ odkázal Šefčovič.

17:50 – Minister financií SR Ladislav Kamenický v súvislosti so streľbou na predsedu vlády SR Roberta Fica prerušil aktuálnu pracovnú cestu v Arménsku, kde sa zúčastnil výročného zasadnutia Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD).

Už skôr, podobne ako ďalší ministri, odsúdil chladnokrvný útok na premiéra, označil ho za ohavný čin. „Robo, sme s tebou, drž sa,“ zaželal Ficovi.

17:44 – K atentátu na premiéra sa vyjadril aj obvinený influencer Andrew Tate. „Všetko, čo média robia je klamstvo. Toto ani nie je pravda. Fico zachránil Slovensko,“ napísal Tate.

17:38 – Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok bude robiť všetko pre to, aby sa útok nielen na predsedu vlády Roberta Fica, ale na celé demokratické zriadenie čo najrýchlejšie podrobne vyšetril. Zároveň je úlohou bezpečnostných zložiek postarať sa o bezpečnosť všetkých predstaviteľov štátu. Uviedol to na sociálnej sieti.

17:29 – Vzhľadom na aktuálne udalosti zvolený prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini predčasne ukončuje svoj pobyt v zahraničí a vracia sa do vlasti, informuje Pellegriniho hovorkyňa.

17:28 – Sociálnymi sieťami koluje video z útoku na Roberta Fica. Útočník naňho vystrelil päťkrát.

17:25 – Robert Fico bol počas transportu do nemocnice pri vedomí, informuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.

17:22 – K predsedovi vlády Robertovi Ficovi posťahovali aj vedúcich lekárov po pracovnej dobe. Informáciu nám potvrdil zdroj z nemocnice. Stav premiéra je podľa posledného statusu na jeho oficiálnej facebookovej stránke vážny.

17:20 – Britský premiér Rishi Sunak v stredu vyhlásil, že je šokovaný zo streľby na premiéra SR Roberta Fica v Handlovej. „Táto hrozná správa ma šokovala. Myslíme intenzívne na premiéra Fica a jeho rodinu,“ napísal Sunak na sociálnej sieti X.

17:15 – O útoku na premiéra informuje aj BBC. The New York Times píše, že Fico je v ohrození života.

17:08 – Takto priviedli Roberta Fica do nemocnice v Banskej Bystrice.

16:57 – Prezidentka Zuzana Čaputová aktuálne vydala vyhlásenie v súvislosti s pokusom o atentát na Roberta Fica. „Útok na premiéra je útok na každého človeka a je to aj útok na demokraciu. Akékoľvek násilie je neakceptovateľné. Prosím vás zastavme to,“ povedala.

16:37 – Útok na Roberta Fica podľa neoficiálnych informácií spáchal 71-ročný spisovateľ Juraj C. z Levíc.

16:16 – Útok na premiéra odsúdila aj predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyen. „Takéto násilné činy nemajú v našej spoločnosti miesto a podkopávajú demokraciu, naše najvzácnejšie spoločné dobro,“ napísala na X.

16:11 – Na streľbu na Fica reaguje aj Peter Pellegrini. Tvrdí, že je zhrozený z toho, kam vyústila nenávisť k inému politickému názoru.

16:08 – Na atentát na premiéra reagoval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. „Na tento akt bude nekompromisne reagované a budú vykonané všetky úkony, aby páchateľ tohto ohavného skutku bol nekompromisne a spravodlivo potrestaný,“ povedal vo videu, ktoré zverejnil na Facebooku.

16:04 – Fico je v ohrození života, informujú na Facebooku. „Na Fica bol dnes spáchaný atentát. Bol viacnásobne postrelený a aktuálne sa nachádza v životohrozujúcom stave. V tomto momente je prevážaný vrtulníkom do Banskej Bystrice, pretože do Bratislavy by to trvalo príliš dlho vzhľadom na nevyhnutnosť akútneho zákroku. Najbližšie hodiny rozhodnú,“ píšu na Facebooku.

16:01 – Robert Fico sa nachádza v nemocnici v Banskej Bystrici.

15:58 – Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič želá premiérovi Robertovi Ficovi skoré uzdravenie. „Päsťami a strelami v politike nič nevyriešime. Prosím, buďme ľudia,“ odkázal.

„Robert Fico je môj dlhoročný politický súper. To je politika. Ako človeku mu však prajem skoré uzdravenie a hlboko odsudzujem akékoľvek násilie. Päsťami a strelami v politike nič nevyriešime. Prosím, buďme ľudia,“ skonštatoval Matovič v stanovisku.

15:48 – Fotografie údajného strelca.

15:43 – Redakciu Refresher kontaktovala očitá svedkyňa z Handlovej, ktorá bola pri streľbe na premiéra Roberta Fica. Spočiatku nevedela, že išlo o výstrel zo zbrane. Potvrdila nám však, že počula približne štyri rany. Jej vyjadrenie uvádzame v plnom znení, prečítaš si ho tu.

15:41 – Správa o postrelení slovenského premiéra Roberta Fica je šokujúca, uviedol v stredu na sociálnej sieti X v reakcii na aktuálne informácie český premiér Petr Fiala. Násilie podľa neho nemožno tolerovať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Správa o postrelení slovenského premiéra Roberta Fica je šokujúca. Prajem pánovi premiérovi, nech je čo najskôr v poriadku. Násilie nesmieme tolerovať, nesmie mať v spoločnosti miesto,“ napísal Fiala.

15:40 – Roberta Fica aktuálne vrtuľníkom prevážajú do bratislavskej nemocnice, informuje RTVS.

15:38 – Útok na premiéra je útokom na štát, ako aj na vnútornú bezpečnosť Slovenska. Uviedol to predseda SaS Branislav Gröhling, jeho strana útok ostro odsudzuje. Predsedovi vlády Robertovi Ficovi želá skoré uzdravenie.

15:33 – Portál Nexta zverejnil video z miesta činu v Handlovej, na ktorom dnes postrelili premiéra Róberta Fica. Predsedu vlády údajne zasiahli štyrmi výstrelmi.

15:29 – Útok na premiéra je útokom na slovenskú štátnosť a suverenitu. Vyhlásil to líder KDH Milan Majerský na sociálnej sieti. Hnutie útok odsúdilo a poprialo predsedovi vlády Robertovi Ficovi skoré uzdravenie.

15:24 – K protestu sa vyjadril aj predseda Progresívneho Slovenska Michala Šimečka. „Akékoľvek násilie jednoznačne a ostro odsudzujeme. Veríme, že premiér Fico bude v poriadku a že tento hrozný čin bude čo najskôr objasnený,“ povedal.

15:22 – Streľbu na premiéra odsúdila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Hovorí o bezohľadnom a brutálnom útoku. „Som šokovaná. Robertovi Ficovi želám v tejto kritickej chvíli veľa síl, aby sa z útoku zotavil,“ povedala prezidentka.

15:20 – Video z miesta činu.

15:19 – Podľa Denníka N svedkyňa počula 3 až 4 výstrely. Fico vraj pred ňou spadol na zem a na hrudi mal krvavé zranenia.

15:17 – Andrej Danko tvrdí, že za streľbu na premiéra môžu novinári (Denník N)

15:15 – Premiéra postrelili viackrát do hrudníka a brucha.

15:11 – Podľa informácií portálu Plus 7 dní niekto na Fica zakričal „Robo, poď sem“ a tváril sa, že premiérovi chce podať ruku. Vtedy sa však ozvala streľba.