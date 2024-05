Syn atentátnika prehovoril: Otec držal zbraň legálne. „Možno nastalo nejaké skratové konanie,“ povedal

Syn Juraja C. poprel, že by bol jeho otec psychiatrickým pacientom.

K atentátu na Roberta Fica sa vyjadril aj syn strelca Juraja C., ktorý pre Aktuality.sk uviedol, že jeho otec mal zbraň v legálnej držbe.

„Ja absolútne netuším, čo otec zamýšľal, čo plánoval, prečo sa to stalo,“ povedal pre portál a poprel, že by bol jeho otec psychiatrickým pacientom. „Možno nastalo nejaké skratové konanie, neviem. Je ráznejší, ale že by riešil psychiatra alebo takéto veci, to nie,“ povedal.

Juraj C. sa podľa jeho syna nikdy otvorene nezmienil o tom, že by plánoval zaútočiť na politika. Na otázku, či mal k premiérovi Ficovi nenávistný vzťah, uviedol, že ho nevolil. „Poviem vám to takto – nevolil ho. To je všetko, čo viem k tomu povedať,“ dodal.