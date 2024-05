Aktualizovaný stav Roberta Fica: Lekári zatiaľ nevedia zastaviť krvácanie do brušnej dutiny

Útočník vystrelil na premiéra až päťkrát.

Útočník strelil premiéra Roberta Fica jednou ranou do brucha a jednou do ramena. Ďalšia strela prešla cez brucho do bedrovej kosti, píše Štandard. Dokopy strieľal celkovo päťkrát. Podľa informácií portálu má krvácanie v brušnej dutine, ktoré lekári aktuálne nevedia zastaviť.

Na sociálnych sieťach koluje ďalšie video z pokusu o atentát na premiéra Roberta Fica. Na záberoch možno vidieť predsedu vlády a útočníka Juraja C. pri zábradlí. Po niekoľkých sekundách počuť päť výstrelov. Strelca ihneď spacifikovali.