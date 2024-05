Na sociálnych sieťach koluje ďalšie video z pokusu o atentát na premiéra Roberta Fica. Na záberoch možno vidieť predsedu vlády a útočníka Juraja C. pri zábradlí. Po niekoľkých sekundách počuť päť výstrelov. Strelca ihneď spacifikovali.

⚡️⚡️⚡️ The moment of the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robert Fico. Five shots are heard in the video. pic.twitter.com/0bhjX795md