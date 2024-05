VIDEÁ: Ruské bomby zasiahli nákupné centrum v Charkove. Počet obetí sa vyšplhal na 11

Počet obetí sobotného ruského útoku na hypermarket v meste Charkov na severovýchode Ukrajiny sa zvýšil na 11. Oznámil to v nedeľu gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov.

Hypermarket zasiahli podľa ukrajinských predstaviteľov dve ruské navádzané bomby. Na ploche 10-tisíc štvorcových metrov v dôsledku útoku vypukol rozsiahly požiar, ktorý sa neskôr podarilo uhasiť.

