VIDEO: Rusko zasiahli obrovské roje pakomárov. Niektorí ľudia sa dokonca boja vyjsť na ulicu

Množstvo regiónov v Rusku zamorili pakomáre. V uliciach miest aj dedín sa hemžia v obrovských rojoch. Niektorí miestni sa dokonca boja vyjsť zo svojich domovov. Dôvody premnoženia sú dva, informuje iMeteo.



Podľa odborníkov je pakomárov v regiónoch tak veľa pre silnú sezónnu povodeň. Práve vysoká vlhkosť prostredia je obzvlášť priaznivá na rozmnožovanie komárov.

Druhou príčinou sú dlhotrvajúce mrazy zo začiatku mája. Tie trochu oddialili liahnutie pakomárov a teraz sa hmyz objavil naraz a nie postupne. Odborníci predpokladajú, že pakomáre o niekoľko týždňov prestanú robiť problémy a situácia prejde do starých koľají.

Mosquito swarms near Orsk. pic.twitter.com/12juLdIsGE