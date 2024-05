Televízia Markíza reaguje na vyjadrenie Kovačiča v nedeľnom Na telo. Odmieta obvinenia z cenzúry, za svojím obsahom si stojí

Čo sa deje: Televízia Markíza si za tvorbou svojho obsahu stojí. Nedeľné vyjadrenia moderátora Kovačiča popiera.

Markíza odmieta včerajšie vyjadrenie Michala Kovačiča, v ktorom obvinil televíziu z cenzúry vysielania.

Televízia pre Mediaklik obvinenia Kovačiča označila za nekorektné a neodôvodnené. Vedenie tvrdí, že TV Markíza vždy prináša objektívne a nezávislé spravodajstvo.

Avizované predčasné stiahnutie relácie Na telo z vysielania vedenie Markízy odôvodňuje bojkotom koalície, ktorá odmieta účasť v politickej diskusii.

Prečo je to dôležité: Od nástupu novej vlády bojuje slovenská nezávislá žurnalistika o svoju slobodnú existenciu. Vládni politici v prvej polovici apríla odmietli chodiť do politickej diskusie Na telo. Takisto bojkotovali aj politické relácie televízie Joj Na hrane či TA3 V politike. Diskusia je však jedným zo základných pilierov demokracie, politici by mali svoje činy verejne vysvetľovať.

Citát: „Odmietame akékoľvek obvinenia z cenzúry ako nekorektné a neodôvodnené. TV Markíza vždy prináša objektívne a nezávislé spravodajstvo,“ uvádza TV Markíza v stanovisku.

Širší kontext: Michal Kovačič v nedeľnej diskusnej politickej relácii uviedol, že „Slovensko prežíva boj o orbanizáciu našich televízií“. Týmto výrokom nereagoval len bojkot vládnych politikov. Poukazoval ním aj na zmeny v RTVS, ktoré koalícia plánuje presadiť. Vláda má dlhodobo problém s nezávislými novinármi. Začiatkom 4-ročného mandátu koalícia uviedla, že médiá Denník N, TV Noviny, Aktuality a denník Sme vníma ako „nepriateľské“.

