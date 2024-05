Instagram predstavuje prelomovú novinku, ktorá má chrániť tínedžerov. Meta bojuje proti šikane a obťažovaniu

Čo sa deje: Instagram predstavil novinku, ktorá jednoducho obmedzí nežiaducu komunikáciu s tretími stranami.

Instagram rozšíril funkciu „Limits“ určenú najmä pre dospievajúcich, ktorá má eliminovať nežiaducu komunikáciu s tretími stranami, informuje TechCrunch.

Ak si zapneš funkciu, po novom môžeš vidieť iba komentáre, správy, odpovede na príbehy a zmienky v komentároch len od ľudí v „Blízkych priateľoch.“

Interakcie prichádzajúce z iných účtov Instagram stlmí. Týmto opatrením sa firma snaží bojovať proti obťažovaniu tínedžerov

Prečo je to dôležité: Internet i sociálne siete zatiaľ nie sú dostatočne regulované na to, aby ochránili mladistvých pri ich používaní. Častokrát s nimi môže nadviazať komunikáciu úplne cudzí človek. To môže v niektorých prípadoch predstavovať pre dospievajúce dieťa riziko napríklad v podobe šikany či obťažovania.

Širší kontext: Účty, ktoré nie sú súčasťou Blízkych priateľov, môžu s danou osobou komunikovať aj naďalej, ale ich aktivita sa nebude zobrazovať v kanáli. Tínedžeri môžu obmedziť aj interakcie s nedávnymi followermi alebo s účtami, ktoré nesledujú.

Spoločnosť navyše umožňuje obmedziť interakcie od konkrétnych účtov bez ich blokovania. Ak si obmedzíš niektorý účet, nebude môcť komentovať tvoje príspevky a nebude ťa môcť označiť či spomenúť v komentári. Meta za posledné roky čelila viacerým kontroverznostiam ohľadom bezpečnosti mladých ľudí. Toto sú jedny z viacerých opatrení, ktorými sa firma snaží robiť prevenciu pred podobnými situáciami.