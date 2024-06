Benátky zavádzajú ďalšie obmedzenia pre turistov. Po novom sa zmeny dotknú väčších skupín ľudí

Čo sa deje: Benátky zavádzajú nové opatrenia s cieľom znížiť počty turistov.

V talianskych Benátkach vstúpili do platnosti nové pravidlá zakazujúce používanie megafónov a obmedzujúce veľkosť turistických skupín na 25 osôb.

Opatrenia zaviedli s cieľom zredukovať vplyv nadmerného cestovného ruchu na toto vyhľadávané mesto.

Prečo je to dôležité: Benátky sú významné historické mesto, ktoré obľubujú turisti z celého sveta vrátane mnohých Slovákov. Ak mesto zavádza nové opatrenia, môže to ovplyvniť tohtoročné plány ľudí, ktorí mieria práve do tejto lokality.

Širší kontext: Benátky sú jedným z najnavštevovanejších miest v Európe. Mesto začiatkom tohto roka zaviedlo denný vstupný poplatok vo výške päť eur po tom, ako v roku 2021 zakázali výletným lodiam kotviť v tejto štvrti.

Nadmerný turizmus sa všeobecne považuje za jeden z najpálčivejších problémov historických Benátok, ktoré majú približne 250 000 obyvateľov a v roku 2019 do nich zavítalo vyše 13 miliónov návštevníkov. Počet turistov odvtedy klesol, ale očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch prekročí úroveň spred covidovej pandémie. Benátky zaznamenali odliv miestnych obyvateľov pre obavy, že by turisti mohli „pohltiť“ toto ostrovné mesto.