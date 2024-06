Slovensko je na chvoste rebríčka blahobytu krajín EÚ. Zlé výsledky majú aj niektoré susedné štáty

Čo sa deje: Slovensko je na chvoste rebríčka blahobytu 27 členských krajín EÚ.

Najvyšší štandard blahobytu v Európskej únii má v súčasnosti Švédsko. Nasleduje Holandsko a Írsko.

Slovensko sa nachádza medzi krajinami s najnižším blahobytom, najhoršie je na tom Chorvátsko.

Prečo je to dôležité: Podľa zverejnených dát by sa Slovensko malo viac zamerať na zvyšovanie blahobytu svojich občanov prostredníctvom efektívnych sociálnych, ekonomických a vzdelávacích politík. Zvyšovanie životnej úrovne a znižovanie sociálnej nerovnosti by malo byť prioritou pre udržateľný rozvoj a stabilitu krajiny.

Širší kontext: Na konci rebríčka 27 členských krajín EÚ v počte nepriaznivých ukazovateľov sa ocitli Chorvátsko (17 z 23 ukazovateľov), za ktorým nasleduje Slovensko a Grécko (13 z 23 ukazovateľov).



Všeobecná prosperita je teda najnižšia v Chorvátsku a voči zvyšku EÚ je výrazne nižšia aj na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Poľsku a Grécku. S výnimkou Grécka boli všetky tieto krajiny do roku 1989 súčasťou východného komunistického bloku.



Raritou je aj Estónsko, kde je všeobecná prosperita vyššia než v bohatších krajinách ako Francúzsko či Belgicko. Prieskum rovnako ukázal, že všeobecná prosperita je nižšia ako priemer EÚ v južných členských štátoch, ktoré neboli komunistické, ako je Portugalsko, Španielsko a Taliansko, hoci tieto krajiny sú už desaťročia členmi Únie.

Anketa: Sme na správnom mieste? Áno. Nie, mali by sme byť vyššie. Nie, patríme ešte nižšie. Áno. 43 % Nie, mali by sme byť vyššie. 19 % Nie, patríme ešte nižšie. 38 %