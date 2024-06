Incident Joža Ráža a cyklistu vyšetruje polícia. Zatiaľ nie je známe, či pre útek z miesta nehody alebo zrážku

Čo sa deje: Jožo Ráž pred niekoľkými dňami narazil autom do cyklistu. Prípadom sa už zaoberá polícia.

Jožo Ráž mal v pondelok 10. júna na ceste kolíziu s cyklistom. Ten skončil na zemi, no Ráž nezastavil a pokračoval ďalej.

Incidentom sa aktuálne zaoberá polícia, ktorá udalosť prešetruje ako priestupok, informuje Bratislavak.

Keďže ide o verejne známu udalosť a informácie sa dostali do médií, nie je jasné, či podnet podal cyklista alebo polícia.

Nevie sa tiež, či polícia prešetruje kolíziu alebo odchod z miesta nehody.

Prečo je to dôležité: Pre dôveru v štát je podstatné, aby sa aj incidenty týkajúce sa slávnych ľudí vyšetrili rovnako, ako keby išlo o akéhokoľvek iného občana.

Citát: „Môžeme potvrdiť, že policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave v súčasnosti vykonávajú úkony podľa ustanovení § 58 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch vo vzťahu k vami uvedenej udalosti v cestnej premávke, ku ktorej malo dôjsť 10. 06. 2024 v centre Bratislavy,“ uviedol krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Širší kontext: Spevák sa pre tvnoviny.sk vyjadril, že cyklistovi po nehode nepomohol, lebo je známy a všetci by si ho fotili. „Ja som v tomto opatrný, lebo mám hrozné skúsenosti s tým, že som populárny a ľudia strašne so mnou chcú stále niečo mať, a to sa nedá vydržať,“ povedal Ráž.

K incidentu došlo na svetelnej križovatke Sasinkova – Odborárske námestie. Po tom, ako na semafore naskočila zelená, došlo ku kolízii cyklistu a pravej strany Rážovho auta. Po zrážke spadol cyklista na zem. Ráž však nezastavil a pokračoval v ceste.

