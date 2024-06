Jožo Ráž sa vyjadril k nehode s cyklistom: nevystúpil z auta a nepomohol mu, lebo je známy a všetci by si ho fotili

Cyklistovi sa našťastie nič vážne nestalo.

Hudobník kapely Elán a otec súčasného ministra dopravy Jožo Ráž mal v pondelok 10. júna na ceste kolíziu s cyklistom. Ten skončil na zemi, no Ráž pokračoval v ceste ďalej. Pre tvnoviny.sk sa vyjadril, že cyklistovi nepomohol, lebo je známy a všetci by si ho fotili.

„Nemal som dôvod zastaviť, lebo mňa všade všetci strašne radi fotia a všetci chcú so mnou niečo mať a chcú podpis alebo vypiť si, alebo čo. Proste ja veľmi nerád sa takto ukazujem. Ja som v tomto opatrný, lebo mám hrozné skúsenosti s tým, že som populárny a ľudia strašne so mnou chcú stále niečo mať, a to sa nedá vydržať,“ povedal Ráž.

Na otázku reportéra Reného Medzihradského, či je podľa neho v poriadku, že cyklistovi nepomohol preto, že by ho odfotili, odpovedal: „Tak čo mám robiť?“ Kamera moment incidentu nezachytila a polícia neeviduje žiadne oznámenie k prípadu, čo znamená, že cyklista incident nenahlásil.

Nezastavil a pokračoval v ceste

Spevák sa na svetelnej križovatke Sasinkova – Odborárske námestie podľa slov Jakuba Tomiša, ktorý incident videl, zrazil s cyklokuriérom spoločnosti Bolt. „Po tom, ako na semafore naskočila zelená, pohli sa autá a vedľa neho stojaci cyklista. Došlo ku kolízii cyklistu a pravej strany Rážovho auta. Po tejto kolízii spadol cyklista na zem. Vodič nezastavil a pokračoval v ceste,“ napísal Tomiš na Facebooku.

Cyklistovi sa našťastie nič vážne nestalo, Tomiša však prekvapil vodičov nezáujem a arogancia, keďže odišiel preč. Dovtedy neznámeho vodiča dohonil na ďalšej križovatke a chcel ho konfrontovať. Na Tomišovu otázku, prečo po zrážke nezastavil, Ráž reagoval argumentom, že videl v spätnom zrkadle, že sa cyklista postavil, a tak nezastavoval.

„Od človeka, ktorý v minulosti prežil vážnu dopravnú nehodu, by som očakával ohľaduplnejšie správanie na cestách,“ reagoval ďalej Tomiš, ktorý zároveň zdôraznil, že Ráža z kolízie neviní, je iba prekvapený z jeho nezáujmu.