Pellegriniho ďalším možným poradcom bude Jozef Banáš. Radiť by mu mal v oblasti kultúry a médií

Čo sa deje: Peter Pellergrini v exkluzívnom rozhovore prezradil, kto bude možno jeho ďalším poradcom.

Prezident Peter Pellegrini v rozhovore pre televíziu Markíza povedal, že jedným z jeho poradcov sa môže stať spisovateľ Jozef Banáš.

Banáš by mal zastupovať pozíciu poradcu pred oblasť kultúry médií.

Ďalší poradcovia Pellegriniho sú bývalý generálny tajomník Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a exminister zahraničných vecí Ján Kubiš a a profesor Miroslav Slašťan z Univerzity Komenského.

Prečo je to dôležité: Prezident Peter Pellegrini zatiaľ nezverejnil všetky mená svojich poradcov. Tí majú prezidentovi radiť v rôznych dôležitých otázkach.

Citát: „Určite to vzbudí rozruch a bude to veľmi zaujímavé. Musím priznať, že som v komunikácii aj s pánom Jozefom Banášom, ktorého by som veľmi rád privítal v Prezidentskom paláci ako poradcu pre oblasť kultúry a médií. Je to človek, ktorý je dnes najúspešnejší spisovateľ. Má najviac prekladané knihy do rôznych svetových jazykov. Mohol by priniesť zaujímavý pohľad na to, čo sa dnes v spoločnosti deje,“ povedal Pellegrini.

Širší kontext: Jozef Banáš je populárny na konšpiračnej scéne a rád vystupuje v alternatívnych médiách. Počas pandémie spochybňoval ochorenie covid-19 a pred dvomi mesiacmi vystúpil aj v rozhovore s Mimi Šramovou, kde podporil kandidáta Pellegriniho. „Korčok si váľal šunky na ambasádach, je ďaleko od ľudí. Pellegrini je geneticky nastavený spájať,“ vyhlásil.

Petrovi Pellegrinimu bude v otázkach zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov radiť aj bývalý generálny tajomník Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a exminister zahraničných vecí Ján Kubiš. Ďalším poradcom bude Miroslav Slašťan. Prezidentovi bude radiť v oblasti medzinárodného práva, právnych a ústavnoprávnych otázkach.

