PRIESKUM: Pred bránami parlamentu by zostali Danko aj Matovič. Víťazom volieb by bol opäť Smer (+ graf)

Čo sa deje: Agentúra Focus zrealizovala prieskum volebných preferencií politických strán.

Pokiaľ by sa parlamentné voľby konali v júni 2024, tak by ich opätovne vyhrala strana Smer-SD (24,2 %), informujú tvnoviny.sk.

Progresívne Slovensko by obsadilo druhú priečku (21,6 %) a víťaznú trojicu by doplnil Hlas-SD (14,5 %), ktorého popularita v porovnaní s posledným prieskumom klesla.

Prieskum realizovala agentúra Focus pre TV Markíza.

Prečo je to dôležité: Politické prieskumy pomáhajú občanom pochopiť aktuálnu politickú situáciu v krajine. Slúžia ako zrkadlo spoločnosti, ktorá prostredníctvom nich vyjadruje svoje názory a hodnoty.

Širší kontext: Do parlamentu by sa dostala ja Republika (7,3 %), KDH (6,6%), SaS (6,1 %) a Maďarská aliancia (5,2 %). Cez hranicu zvoliteľnosti by sa nedostala Dankova SNS (4,7 %) a ani strana Slovensko (4,1 %). Obidve strany boli v poslednom prieskume nad hranicou zvoliteľnosti. Výsledky volieb by nepotešili ani Demokratov (3,6 %) a stranu Sme rodina (1,8 %).

