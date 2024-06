VIDEO: Putin daroval Kim Čong-unovi luxusnú limuzínu. Vybrali sa v nej na spoločnú jazdu

Čo sa deje: Kim Čong-un dostal od Putina do daru limuzínu, dýku a čajový servis. Vozidlo si spoločne vyskúšali.

Severokórejský vodca Kim Čong-un daroval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi po ich stretnutí v Pchjongjangu pár loveckých psov severokórejského plemena pungsan.

Ruský prezident Kim Čong-unovi, naopak, priniesol novú limuzínu Aurus, admirálsku dýku a čajový servis. Agentúra Jonhap upozornila, že dar pre Kima v podobe auta je porušením sankcií Bezpečnostnej rady OSN, ktorá zakazuje dodávky, predaj a transfer luxusných predmetov do Severnej Kórey.

Kim a Putin sa v luxusnej limuzíne previezli po príjazdovej ceste. Je to už druhé vozidlo tohto typu, ktoré Putin Kimovi daroval. Prvé mu do autoparku pribudlo vo februári.

Prečo je to zaujímavé: Severokórejský diktátor si svoju prvú jazdu na luxusnom vozidle po boku ruského prezidenta užil. Napriek tomu, že v krajine, ktorej vládne, hladujú milióny ľudí, on dostal v tomto roku do daru od Putina už druhé luxusné auto.

Širší kontext: Putin a Kim Čong-un v stredu absolvovali rozhovor medzi štyrmi očami, ktorý trval dve hodiny a uskutočnil sa po rokovaniach vo formáte delegácií. Na záver rokovaní podpísali zmluvu o strategickom partnerstve, ktorú obe strany označili za prelomový dokument.



Podľa Putina citovaného BBC táto zmluva obsahuje aj klauzulu o vzájomnej obrane. „Dnes podpísaná komplexná dohoda o partnerstve okrem iného zabezpečuje vzájomnú pomoc v prípade agresie voči jednej zo strán,“ uviedol ruský prezident, podľa ktorého má zmluva obranný a mierový charakter.

BBC uviedla, že tento pakt o vzájomnej obrane by mohol mať dôsledky aj pre vojnu, ktorú Rusko rozpútalo voči Ukrajine – napríklad Rusko by sa na KĽDR mohlo obrátiť v súvislosti s útokmi ukrajinskej armády na ruské mestá ako Belgorod alebo v Ruskom anektovaných regiónoch na východe Ukrajiny.

