Podľa šéfa Hlasu Šutaja Eštoka by sa na Slovensku mohol zmeniť celý volebný systém. Majerský súhlasí, priblížili detaily

Čo sa deje: Šutaj Eštok aj Majerský sa zhodli na tom, že na Slovensku by sa mohol zmeniť volebný systém.

Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok uviedol v diskusnej relácii TA3 V politike, že na Slovensku by sa mohol zmeniť volebný systém a mohlo by vzniknúť viacero volebných obvodov.

Hlas podľa ministra príde s myšlienkou zmeny volebného systému do vládnej koalície. Považuje to za dobrý nápad, ako vrátiť politiku k ľuďom. O počte volebných obvodov treba podľa Šutaja Eštoka diskutovať.

So Šutajom Eštokom súhlasil aj opozičný poslanec a šéf KDH Milan Majerský.

Prečo je to dôležité: Zmena volebného systému na Slovensku by mohla zásadne ovplyvniť politickú reprezentáciu v regiónoch. Zmena by sa dotkla každého občana republiky.

Citát: „Každý jeden z okresov by mal mať svojho politického zástupcu v Bratislave, pretože tak vie ľahšie presunúť ťažisko problémov na to, aby sa riešili,“ skonštatoval Predseda Hlasu-SD.

Širší kontext: KDH je za osem volebných obvodov, ktoré budú určené hranicami samosprávnych krajov. Za každý obvod by bol zvolený potrebný počet poslancov do súčtu 150.

Majerský si vie predstaviť, že by v tomto prípade hnutie dodalo koalícii hlasy na schválenie návrhu. Podľa jeho slov však musí byť spustená odborná debata všetkých politických subjektov, odborníkov na regionálnu samosprávu, združenia miest a obcí, únie miest, zduženia SK8. Líder KDH prízvukoval, že by chcel odbornú zmenu a nie politickú.

