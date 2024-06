Markíza nepočíta s Michalom Kovačičom ako tvárou televízie. Riaditeľ Gažík odmieta, že by boli ovplyvnení politikmi

Čo sa deje: Generálny riaditeľ Peter Gažík povedal, že problémy v spravodajstve plánujú vyriešiť internou formou.

Televízia Markíza nepočíta s Michalom Kovačičom ako tvárou televízie, povedal generálny riaditeľ Peter Gažík pre Postoj.

Zatiaľ nie je známe ani to, v akej podobe sa po lete vráti na televízne obrazovky relácia Na telo.

Peter Gažík odmieta, že by bola televízia pod vplyvom vlády. Problémy v spravodajstve plánujú vyriešiť internou formou. Zatiaľ neevidujú žiadne výpovede.

Vedenie televízie so štrajkovým výborom nekomunikuje. Dôvodom je, že v tom nevidia zmysel.

Prečo je to dôležité: Moderátor Michal Kovačič v relácii Na telo kritizoval snahy politikov a vedenia televízie o zasahovanie do obsahu. Vedenie televízie jeho obvinenia z cenzúry odmietlo. Podľa riaditeľa Markízy Petra Gažíka to vyzerá tak, že Kovačič už nebude tvárou televízie.

Citát: „Televízia Markíza je plne nezávislá a nepodlieha vplyvom, ktoré naznačujete,“ povedal Gažík.

Širší kontext: Podľa Petra Gažíka Kovačič nemal dôvod na vystúpenie v živom vysielaní, v ktorom hovoril o cenzúre. Dôvera voči riaditeľovi spravodajstva a publicistiky Michalovi Kratochvílovi sa z jeho strany nezmenila. Vyjadrenie moderátora bolo podľa jeho slov v rozpore s elementárnymi žurnalistickými postupmi a etickými pravidlami novinárskej činnosti.

