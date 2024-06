Pellegrini by chcel od spojencov NATO obranné systémy. Tie by nás podľa prezidenta bránili pred útokom tretej strany

Čo sa deje: Pellegrini upozornil Stoltenberga na deravú protivzdušnú obranu Slovenska.

Prezident Peter Pellegrini v Bruseli informoval, že generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg by mohol Slovensku vyjsť v ústrety pri zabezpečení protivzdušnej ochrany.

Pellegrini povedal, že na stretnutí so šéfom Severoatlantickej aliancie bude hovoriť o 20-ročnom členstve Slovenska v NATO. Chce tiež pripomenúť, že Slovensko je zodpovedný spojenec a partner a že výška výdavkov na obnovu a modernizáciu ozbrojených síl dosiahne 2,11 %.

Zároveň dodal, že počas vzájomného rozhovoru zdôrazní potrebu ochrany slovenského vzdušného priestoru, ktorý dnes nie je chránený raketovým systémom ani iným vybavením.

Prečo je to dôležité: Funkčná protivzdušná obrana chráni obyvateľstvo pred vzdušnými útokmi, vrátane balistických rakiet, riadených striel a leteckých náletov. Tým sa minimalizuje počet obetí a znižuje sa riziko škôd na infraštruktúre.

Citát: „Budem ho žiadať, aby nám naznačil možnosti, kde by sme sa mohli dostať do kooperácie s niektorým so spojencov, ktorý by vedel dočasne poskytnúť svoje obranné systémy a umiestniť ich niekde v blízkosti východných hraníc Slovenska,“ povedal Pellegrini.

Širší kontext: Podľa Pellegriniho by obranný systém na východe Slovenska mohol zabrániť prieniku zblúdenej rakety alebo aj cieleným útokom tretej strany do nášho priestoru.

Prezident po skončení dvojdňového summitu EÚ pripomenul, že po bilaterálnych rokovaniach s troma najvyššími predstaviteľmi inštitúcií EÚ ho čaká ešte stretnutie s generálnym tajomníkom NATO, pričom pôjde v poradí o ich druhé stretnutie.

Pellegrini v tejto súvislosti dodal, že šéfovia vlád a štátov sa na summite rozlúčili s holandským premiérom Markom Ruttem, ktorý vo funkcii od 2. októbra tohto roku vystrieda práve Stoltenberga.