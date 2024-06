VIDEO: Draftovali syna Miroslava Šatana. Podarilo sa mu to ako jedinému slovenskému hráčovi tento rok

Jediným draftovaným hokejistom v tomto roku je Miroslav Šatan mladší. V 7. kole si ho vybral z miesta 212 klub NHL Washington Capitals, informuje portál Šport24.sk.

Osemnásťročný hokejista je synom Miroslava Šatana, ktorý bol v roku 2002 kapitánom víťazného hokejového tímu na MS a ktorý je aktuálne predsedom Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Šatan mladší v uplynulej sezóne nastúpil v juniorke Slovana Bratislava, kde sa mu v 26 zápasoch podarilo nazbierať 30 bodov. Mladý útočník strelil 14 gólov a zapísal si aj 16 asistencií. Zápasy odohral aj v slovenskej reprezentácii do 18 rokov, kde nastúpil aj na majstrovstvách sveta.

Very proud of this moment..👍🏻🍀 pic.twitter.com/1aDIrbGuup