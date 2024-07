Tri veľké banky na Slovensku menia od júla cenník. Klienti si po novom priplatia za viaceré služby

Čo sa deje: Od 1. júla si klienti priplatia za vedenie bežného účtu či transakcie do zahraničia.

Slovenská sporiteľňa, VÚB a Raiffeissen banka zvyšujú od 1. júla ceny za viaceré služby.

Klienti si priplatia za vedenie bežného účtu, za platbu kartou na stávkovanie, lotériu a hazardné hry či za transakcie do zahraničia.

Prečo je to dôležité: Zvýšenie cien za služby znamená vyššie výdavky pre klientov. Pre niektorých klientov môže byť toto zvýšenie nákladov významné a môže ovplyvniť ich rozpočty a finančné plánovanie.

Širší kontext: Slovenská sporiteľňa od júla mení príplatky za prevod s platobnou podmienkou OUR, a to pri prevodoch do Srbska, Veľkej Británie, Macedónska, Bosny a Hercegoviny. Okrem iného zvyšuje poplatok za vedenie viacerých kariet. Banka taktiež zvyšuje poplatok za poskytnutie úveru a za vyhotovenie reportov týkajúcich sa cenných papierov.

Klienti VÚB banky si po novom priplatia za vedenie účtu, hotovostné aj bezhotovostné služby či platobné karty. Zmeny sa dotknú aj poplatkov za spotrebiteľské úvery.

Raiffeissen banka zvyšuje len jeden poplatok. Ide o platbu kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry. Klienti budú po novom platiť 4 eurá namiesto pôvodných 2,50 eura.

