Čo sa deje: Príjmy Ruska z predaja ropy a plynu v 1. polroku prudko vzrástli.

Príjmy Ruska z predaja ropy a zemného plynu sa v prvom polroku 2024 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 41 % na 5,698 bilióna rubľov (65,12 miliardy USD, 60,7 miliardy eur).

Na vývoj pozitívne vplývali rastúce ceny ropy a slabší rubeľ.

Na celý rok 2024 si vláda naplánovala príjmy z predaja ropy a plynu vo výške 10,7 bilióna RUB, čo je o 21 % viac ako v predchádzajúcom roku.

Prečo je to dôležité: Vojenský konflikt na Ukrajine podnietil Západ k uvaleniu sankcií na ruský energetický sektor s cieľom spôsobiť Rusku finančné straty. Ak by boli Rusi aj naďalej v strate, mohlo by ich to motivovať k ukončeniu konfliktu.

Širší kontext: Počas šiestich mesiacov do konca júna sa cena ruskej ropnej zmesi Ural pohybovala v priemere na úrovni 69,1 USD za barel (159 litrov), zatiaľ čo v prvom polroku 2023 to bolo 52,5 USD za barel. Moskve sa však podarilo odkloniť vývoz ropy z Európy do Indie a Číny, čím si zabezpečila pre svoj rozpočet veľmi potrebné finančné toky.