Šutaj Eštok reaguje na správy o údajnej brutalite košických policajtov. Odkazuje, že ak sa ich činy potvrdia, pôjdu do civilu

Čo sa deje: Minister vnútra uvádza, že ak vyšetrovanie potvrdí porušenie zákona v Košiciach, policajti pôjdu ihneď do civilu.

Minister vnútra reaguje na správy o brutálnom čine košických policajtov. Tvrdí, že ak sa potvrdí porušenie zákona, policajti budú trestne stíhaní a pôjdu okamžite do civilu.

Taktiež povedal, že v prípade, ak padnú obvinenia, budú postavení mimo služby.

Prípadom sa zaoberá Úrad inšpekčnej služby (ÚIS), ktorý vedie trestné stíhanie vo veci pre trestné činy zneužívania právomocí verejného činiteľa, ublíženia na zdraví a sexuálneho násilia.

Prečo je to dôležité: Ak by sa policajná brutalita potvrdila, ide o závažné porušenie práv a povinností zo strany košických policajtov. To môže mať vážne dôsledky pre verejnú dôveru v bezpečnostné zložky. Nie je vylúčené, že na polícii pracujú agresívni policajti, ktorí sa brutálnych činov dopustili už aj v minulosti.

Širší kontext: Policajti 11. júna na Námestí Maratónu mieru v Košiciach údajne obmedzili na slobode jedného muža. K nezákonnej brutalite zo strany viacerých policajtov malo dôjsť pri jeho vypočúvaní na obvodnom oddelení Košice - Staré Mesto na Pribinovej ulici. Košickí policajti údajne brutálne mlátili zadržaného a do konečníka mu strčili palicu ukončenú guľou. Podľa lekárskej správy muž utrpel pomliaždenie hrudníka, ranu na hornom viečku, podliatiny okolo očníc a niekoľko podliatin na celom tele.

Na tom istom košickom oddelení zažili policajnú brutalitu aj v roku 2020. Policajti zadržali 23-ročného Jakuba, ktorého na výsluchu brutálne bili a kopali. Muž skončil s viacnásobne prasknutou lebkou na operačnom stole. Policajti pri vyšetrovaní klamali a tvrdili, že si nič nepamätajú. Jedného z policajtov poslal súd do väzenia na 4 roky, voči čomu sa v roku 2022 odvolal.

Opozičná strana SaS v pondelok informovala, že pre policajné násilie v Košiciach bude iniciovať na parlamentnom ľudskoprávnom výbore poslanecký prieskum. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) bude o tom komunikovať s vedením Policajného zboru a bude sa pýtať aj na pripravované systémové a preventívne opatrenia.