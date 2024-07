Slováci plánujú na dovolenku minúť najčastejšie 200 až 500 eur.

Takmer polovica obyvateľov SR plánuje tento rok stráviť dovolenku na Slovensku. Najčastejšie pritom zvažujú na tento účel minúť sumu od 201 do 500 eur. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu, ktorý pre 365.bank realizovala agentúra Ipsos v júni tohto roka na vzorke 1 018 respondentov.

Podľa prieskumu 46 % našincov plánuje stráviť svoju hlavnú dovolenku na Slovensku. Do zahraničia sa chystá vyraziť 38 % ľudí. Zahraničné dovolenky najviac obľubujú mladí ľudia vo veku 18 až 26 rokov. Menej ako pätina ľudí tento rok neplánuje dovolenkovať vôbec.

Čo sa týka spôsobu platenia na dovolenke, preferenciou je podľa prieskumu platba kartou. Výhradne platobnou kartou chce platiť polovica populácie a zvyšná takmer tretina preferuje kombináciu karty a hotovosti. Verných klasickej hotovosti zostáva len necelá pätina opýtaných.

Prečo je to zaujímavé: Pokiaľ ide o výdavky, najväčšia časť respondentov (29 %) počíta s tým, že na dovolenku minie sumu v rozmedzí 201 až 500 eur. Ďalších 14 % je ochotných zaplatiť od 701 do 1 000 eur a desatina plánuje minúť od 1 001 do 1 500 eur. Muži sú pritom podľa prieskumu viac naklonení míňaniu vyšších súm. Desatina z nich plánuje minúť na dovolenku viac ako 2 000 eur, čo je v porovnaní s podielom žien trojnásobok.



Citát: „Ak cestujete do zahraničia, pre každý prípad je dobré mať pri sebe kombináciu hotovosti a platobnej karty. Môže sa totiž stať, že obchod, reštaurácia alebo ubytovanie, kde plánujete platiť, nemá platobný terminál, respektíve v blízkosti ani nie je žiadny bankomat, kde by ste potrebnú hotovosť mohli vybrať,“ priblížila šéfka PR v 365.bank Linda Valko Gáliková.

Širší kontext: Výdavky spojené s dovolenkou sa väčšina Slovákov a Sloveniek snaží optimalizovať. Podľa prieskumu až tri štvrtiny ľudí využívajú rôzne typy zliav a zvýhodnení. Najpopulárnejšie sú zľavy za ubytovanie, ktoré na dovolenke využíva 61 % opýtaných. Nasledujú zľavy na dopravu alebo letenky, ale aj zľavy na vstupy do atrakcií či parkov, oboje obľubuje takmer tretina opýtaných.

Prečítaj si aj tieto články: