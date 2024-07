Vo veži gotickej katedrály v meste Rouen na severe Francúzska vypukol počas renovačných prác vo štvrtok požiar, oznámil starosta mesta Nicolas Mayer-Rossignol.

Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, uviedol Mayer-Rossignol. K príspevku zverejnil aj fotografiu, na ktorej vidieť dym stúpajúci z veže, okolo ktorej je rozložené lešenie zakryté plachtou.

Obdobné zábery odvysielala aj francúzska televízia BFM, ktorá zachytila aj ľudí stojacich na ulici, ako sa so zdesením prizerajú požiaru. Scény podľa agentúry Reuters pripomínajú požiar katedrály Notre-Dame v Paríži z roku 2019. Aj parížsku katedrálu v čase vypuknutia požiaru renovovali.

Miestne úrady a predstavitelia uviedli, že katedrála sa evakuuje a na mieste už zasahujú záchranné zložky. Okolo historickej budovy bol rozložený bezpečnostný kordón.

Miestna prefektúra uviedla, že zatiaľ neboli v dôsledku požiaru hlásené nijaké obete ani zranení, pričom rozsah škôd spôsobených požiarom zatiaľ nie je známy.

Katedrála v meste Rouen je jednou z najkrajších francúzskych katedrál, konštatuje Reuters. Je známa aj tým, že v 19. storočí ju v cykle niekoľkých obrazov zachytil na maľbe francúzsky impresionista Claude Monet.

The fire in the spire of the Notre Dame Cathedral in the French city of Rouen continues to spread.



The nearly 1000 year old Gothic cathedral and one of France’s most beloved cultural heritage sites is in danger



