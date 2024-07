Dovolenkári často podceňujú bezpečnosť svojich domovov pred odchodom do zahraničia.

Polícia upozorňuje na zlodejov, ktorí využívajú dovolenkovú sezónu a vykrádajú prázdne domy, informuje RTVS.

Policajti radia neinformovať na sociálnych sieťach o dovolenke a pred odchodom poriadne pozatvárať okná aj dvere.

Pomôcť môže aj to, keď tvoj dom sem-tam skontroluje známy a vyberie poštu. Plná schránka je pre zlodejov mnohokrát znamenie, že už dlhšie nie si doma.

Z rovnakého dôvodu sa snažia hádzať do dvorov rodinných domov odpadky. Ak ich neupraceš, domyslia si, že si preč. Podobný pocit vzbudzujú aj stále zatiahnuté žalúzie.

Prečo je to dôležité: Domy, ktoré sú zjavne prázdne, sú atraktívnejším cieľom pre zlodejov. Zabezpečenie domu napríklad uzamknutím všetkých dverí a okien, inštaláciou bezpečnostných systémov a upozornením susedov môže pomôcť predísť vlámaniam.

Citát: „Treba využiť všetky dostupné zabezpečovacie zariadenia, ktoré máte. Najmä mechanické – zatvoriť dvere alebo okná. Často sa stáva, že ľudia majú aj dobré bezpečnostné dvere, aj ich uzamknú, ale nechajú okno napríklad na takzvanú vetračku. Každý takýto vchod je vchodom aj pre zlodeja,“ povedal pre RTVS hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

Širší kontext: Zlodeji v rodinných domoch využívajú rôzne triky. Napríklad do záhrady vhodia nejaký odpadok a čakajú, či ho niekto vyhodí. Dovolenkári by si však okrem toho mali dávať pozor aj na kybernetickú bezpečnosť. Zdieľanie fotografií z dovolenky v reálnom čase môže prilákať nežiaducich návštevníkov k tvojmu domu v čase, keď si preč. Preto by si mal počkať so zdieľaním fotografií až do návratu.

