SHMÚ vydal výstrahy 1. aj 2. stupňa.

Vo viacerých okresoch na Slovensku hrozia prívalové povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal hydrologické výstrahy prvého stupňa pre okresy Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad. SHMÚ pre možné prívalové zrážky očakáva vzostup vodných hladín. Výstrahy pred povodňami platia predbežne do 18.00 h.

Hydrologické výstrahy 1. stupňa pred prívalovými povodňami. Zdroj: SHMÚ

Výstrahy pred teplom

Okrem rizika povodní upozorňuje SHMÚ aj na vysoké teploty. Pre okresy Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky platí druhostupňová výstraha, teploty môžu dosiahnuť 35 stupňov Celzia. Teploty do 34 stupňov Celzia očakávajú meteorológovia najmä v Nitrianskom a Trnavskom kraji, ale aj v niektorých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. Platí tam výstraha prvého stupňa.

Zdroj: SHMÚ

Výstrahy pred búrkami

Na riziko búrok upozorňuje SHMÚ v Banskobystrickom, Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji, ako aj v okrese Prievidza. Výstraha platí do 23.00 h. V niektorých okresoch až do polnoci. Búrky môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, nárazy vetra s rýchlosťou do 85 kilometrov za hodinu a krúpy. Vo viacerých okresoch platí druhý stupeň výstrahy.