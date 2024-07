Platiť budú výstrahy 1. aj 2. stupňa.

Extrémne teploty zažívajú Slováci v poslednom období takmer každý jeden deň. Štvrtok 18. júla nebude žiadnou výnimkou.

Najhorúcejšie by malo byť v okresoch Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky a Levice. Pre tieto okresy udelili meteorológovia výstrahu druhého stupňa. Teplota sa tu vyšplhá až do výšky 35 stupňov Celzia. Výstraha platí od 13.00 do 18.00 h.

Výstrahu prvého stupňa udelili odborníci časti západného Slovenska od Bratislavy až po Rimavskú Sobotu. Výstraha platí v rovnakom čase. Dobrou správou je, že búrky dnes očakávať nemusíš.