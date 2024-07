Orbán nedávno vycestoval do Moskvy na rokovania s ruským prezidentom bez konzultácie s Bruselom či Kyjevom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok vyslovil proti jednostranným krokom pri hľadaní mierového riešenia ruskej invázie, ako bola cesta maďarského premiéra Viktora Orbána do Moskvy.



„Zachovali sme v Európe jednotu a konáme spoločne, čo znamená, že Putin nedosiahol svoj hlavný cieľ – vytvoriť rozkol v Európe,“ povedal Zelenskyj na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) neďaleko anglického Oxfordu.



„Môže sa pokúsiť osloviť vás alebo ísť individuálne za niektorým z vašich partnerov, pokúšať vás alebo na vás vyvíjať tlak, vydierať vás, aby jeden z vás zradil ostatných a oslabil našu jednotu,“ uviedol ukrajinský prezident.

„Pokiaľ chce niekto ísť na výlet do hlavného mesta vojny a porozprávať sa alebo možno sľúbiť niečo proti našim spoločným záujmom alebo na úkor Ukrajiny či iných krajín, prečo by sme mali s takýmto človekom rátať,“ dodal Zelenskyj.

Orbánova „mierová misia“

Orbán nedávno cestoval do Moskvy na rokovania s ruským prezidentom bez toho, aby to najprv prekonzultoval s Bruselom či Kyjevom. Podľa vlastného vyhlásenia bolo cieľom premiéra preskúmať možnosti ukončenia vojny proti Ukrajine, ktorá pretrváva už od februára 2022.



Pred návštevou Moskvy maďarský premiér zamieril aj do Kyjeva. Neskôr sa vybral do Pekingu a do Spojených štátov, kde navštívil prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. Svoje zahraničné cesty sám označil za „mierovú misiu“, zatiaľ čo viaceré krajiny Európskej únie ich odsúdili.

