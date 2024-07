Rusko zvažuje zákaz vývozu nafty, uviedol Kommersant.

Ruská vláda zvažuje zákaz vývozu nafty pre rast jej cien na domácom trhu.

Jeden zo zdrojov, ktoré cituje Kommersant, uviedol, že vývoz nafty by mohol byť zakázaný, ak ceny prudko vzrastú, ale zatiaľ sa o tom nerozhodlo.

Prečo je to dôležité: Slovensko je z veľkej časti závislé od ruských dodávok ropy. Ak by sme prišli o jeden z hlavných zdrojov, museli by sme hľadať iné vhodné alternatívy, ktoré by nás mohli vyjsť oveľa drahšie.

Širší kontext: Rusko je najväčším svetovým vývozcom nafty po mori tesne pred USA. Nafta je zároveň najväčším exportným produktom z ropy, pričom Rusko vyvezie približne 35 miliónov ton nafty ročne, z toho takmer tri štvrtiny sa prepravujú potrubím.



Vlani na jeseň Rusko približne na dva týždne pozastavilo vývoz nafty, ale potom obnovilo jej export potrubím.