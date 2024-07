Sedemnásťročný útočník zabil nožom tri deti, osem zranil a napadol aj ďalšie dve dospelé osoby, informuje CNN. K incidentu došlo v pondelok 29. júla počas tanečného podujatia pre deti v meste Southport na severozápade Anglicka.

Päť ďalších detí a obe dospelé osoby sú v kritickom stave. Svedok útoku uviedol, že z komunitného centra, kde prebiehalo tanečné a jogové podujatie s tematikou speváčky Taylor Swift, vybiehali zranené deti vo veku šesť až jedenásť rokov.

„Páchateľ ozbrojený nožom vošiel do objektu a začal útočiť na osoby vnútri,“ povedala hlavná policajná inšpektorka Serena Kennedyová. „Domnievame sa, že dospelí, ktorí utrpeli zranenia, sa v čase útoku snažili chrániť deti,“ dodala. Podľa inšpektorky nie je motív útoku bezprostredne známy, no vyšetrovatelia ho nepovažujú za teroristický.

Podozrivý muž, ktorého bližšie neidentifikovali, žije v dedine vzdialenej asi osem kilometrov od miesta útoku, uviedla polícia. Britský premiér Keir Starmer označil na sociálnej sieti X útok za príšerný a naozaj šokujúci a dodal, že v myšlienkach zostáva so všetkými ľuďmi, ktorých sa incident týka.

We can confirm the names of the three girls who were tragically killed in Southport on Monday (29 July).



They are Bebe King, six; Elsie Dot Stancombe, seven; and Alice Dasilva Aguiar, nine ❤️



Please visit here for more: https://t.co/CZ3hIM7ycnpic.twitter.com/Xz8ea1LglU