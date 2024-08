Harrisová získala dostatok hlasov na kandidatúru v prezidentských voľbách.

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová získala od demokratických delegátov dostatok hlasov na to, aby sa oficiálne stala kandidátkou strany na prezidentku v novembrových voľbách.

O Harrisovej nominácii hlasujú delegáti Demokratickej strany virtuálne od štvrtka 2. augusta do nasledujúceho pondelka 5. augusta. Avšak už teraz prekročila hranicu, ktorá jej zabezpečila potrebnú väčšinu na schválenie jej kandidatúry.

Prečo je to dôležité: Kamala Harrisová je prvá žena, prvá Afroameričanka a prvá osoba indického pôvodu, ktorá sa stala viceprezidentkou USA. Jej kandidatúra na prezidentskú funkciu by mala obrovský symbolický význam pre rozmanitosť a inkluzívnosť v americkej politike. Jej úspech v politike môže inšpirovať ďalšie ženy a menšiny, aby sa zapojili do politického procesu a usilovali sa o vysoké politické funkcie.

Citát:„Je mi cťou byť pravdepodobnou demokratickou kandidátkou na prezidentku Spojených štátov,“ povedala bezprostredne 59-ročná Harrisová.

Širší kontext: Formálna nominácia by mala byť uzavretá do 7. augusta, hoci zjazd strany v Chicagu sa má začať až o viac ako dva týždne. Kamala Harrisová tak v novembri v amerických prezidentských voľbách vyzve republikánskeho nominanta Donalda Trumpa.

Úradujúci americký prezident Joe Biden predchádzajúci mesiac odstúpil z boja o znovuzvolenie a následne podporil Harrisovú ako svoju možnú náhradu. Táto 59-ročná politička následne spustila kampaň. Podporu jej vyjadrili poprední predstavitelia demokratov a aj bývalí prezidenti Barack Obama a Bill Clinton s manželkami Michelle Obamovou a Hillary Clintonovou.

