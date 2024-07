Prečo je to zaujímavé: Joe Biden sklamal nemalú časť vplyvných demokratov a nakoniec z boja odstúpil. „Neomylný“ odborník tvrdí, že jeho potenciálna nástupkyňa vyhrá boj o Biely dom.

Citát: „Ak by sa Harris kandidátkou nestala, vládnuca strana môže prísť o ďalší kľúč. Pokiaľ sa však demokrati chytia za nos, myslím, že sa nemusíme báť, že sa v novembri do Bieleho domu vráti Trump,“ povedal Lichtman pre portál.

Širší kontext: Historik tvrdí, že pokiaľ je 6 a viac odpovedí na tvrdenia v neprospech kandidáta, do Bieleho domu sa nedostane. Týmto kľúčmi sa pri predpovediach riadi:

1. Strana súčasného prezidenta má v Snemovni reprezentantov viac kresiel než v predchádzajúcom funkčnom období snemovne.

2. V strane súčasného prezidenta nedošlo k závažnému boju o nomináciu.

3. Kandidát je súčasným prezidentom.

4. Neexistuje výraznejší kandidát tretej strany či nezávislý kandidát.

5. Ekonomika nie je počas predvolebnej kampane v recesii.

6. Reálny ekonomický rast na obyvateľa sa počas súčasného funkčného obdobia prezidenta rovná priemernému rastu počas predchádzajúcich dvoch období alebo je vyšší.

7. Administratíva úradujúceho prezidenta priniesla zásadné zmeny v národnej politike.

8. Za súčasnej administratívy sa neodohrali dlhšie trvajúce sociálne nepokoje.

9. Súčasnú administratívu nezasiahol žiadny veľký škandál.

10. Súčasná administratíva nemá na konte závažné zlyhanie v zahraničných alebo vo vojenských záležitostiach.

11. Súčasná administratíva dosiahla významný úspech v zahraničných alebo vo vojenských záležitostiach.

12. Kandidát strany súčasného prezidenta má charizmu alebo je národným hrdinom.

13. Kandidát druhej strany nie je charizmatický ani nie je národným hrdinom.

I plan to make my official prediction in August after the Democratic convention.

See my assessment below below on the 13 Keys Tracker on where The Keys stand NOW. Please listen to our LIVE show on 7–25–24, linked in the comments below, where we detail every Key. pic.twitter.com/pJpkpa3SzW