Dve turistky pri stanovaní napadla líška.

V Bobroveckej doline v Západných Tatrách dve turistky pri stanovaní napadla líška, informuje Štátna veterinárna a potravinová správa SR na webe.

Jednu z nich v spánku uhryzla do hlavy a druhej olízala tvár.

Prečo je to zaujímavé: Okrem líšok sa v Bobroveckej doline pohybujú aj medvede. V stredu 7. augusta muža napadla na turistickom chodníku medvedica.

Citát:„Líšky, respektíve iné voľne žijúce zvieratá, pri hľadaní zdroja potravy strácajú plachosť a pohybujú sa v miestach, kde sa normálne nevyskytujú. Je preto dôležité zamedziť im prístup k potrave a zabezpečiť odpad tak, aby sa k nemu líšky a iné voľne žijúce zvieratá nedostali,“ upozorňuje úrad

Širší kontext: Úrad varuje turistov, aby zamedzili svoj kontakt so zvieratami, nekŕmili ich a nepribližovali sa k nim. Dôležité je tiež nespať mimo chaty či stanu. V prípade, ak turisti líšku v rekreačných objektoch uvidia, mali by to ohlásiť na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

