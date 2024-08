Polícia vyšetruje ďalší prípad podvodu s investovaním do kryptomien.

Bratislavská polícia sa zaoberá ďalším prípadom podvodu, keď žena uverila ľahkému zárobku investovaním do kryptomien.

Žena páchateľovi poslala 19 100 eur. Namiesto investovania sa však muž odmlčal a prestal sa jej ozývať.

Citát: „Oznamovateľku mal neznámy páchateľ kontaktovať s legendou o investovaní do kryptomien neznámy páchateľ pod zámienkou ľahkého zárobku. Prostredníctvom mailovej komunikácie mala byť poškodená žena inštruovaná, aby si stiahla aplikáciu, cez ktorú mala investovanie uskutočniť,“ píše polícia na Facebooku

Širší kontext: Polícia opätovne apeluje na občanov, aby si za žiadnych okolností nesťahovali do svojich mobilných telefónov aplikácie, ktoré nepoznajú a nie sú overené. Zároveň by nemali do aplikácií poskytovať žiadne údaje z platobnej karty, ako napríklad číslo karty, údaje o jej platnosti či prístupové heslá do Internet bankingu. Rovnako by nemali investovať bezhlavo s prísľubom vysokého a rýchleho zisku.

