Ako by vyzeralo Slovensko v roku 2028 po útoku Ruska? Úrad vlády SR ostro kritizuje fiktívne noviny, označuje ich za hoax

Fiktívny týždenník opisuje udalosti, ktoré by nám hrozili v prípade, keby Rusko porazilo Ukrajinu. Úradu vlády sa to však nepozdáva.

Úrad vlády na sociálnej sieti kritizuje projekt fiktívnych novín „Podzemný kuriér“, ktoré opisujú potenciálnu situáciu Slovenska v roku 2028, kedy by nás po vystúpení z NATO napadlo Rusko.

Autorom projektu o fiktívnom Slovensku je reportér Tomáš Forró, ktorý ho pripravil s pomocou nemenovaných novinárov a analytikov.

Podľa Úradu vlády SR ide o hoax aj napriek tomu, že autori priamo uvádzajú, že noviny sú iba fikciou.

Úrad vlády SR tvrdí, že autori zneužívajú strach, zasievajú semienka paniky, prekračujú hranice slušnosti a manipulujú s realitou.

Prečo je to dôležité: Autori projektu si kladú otázku: „Čo sa stane, ak padne Ukrajina a ruská armáda zaútočí proti nám?“. V demokratickej spoločnosti by mali byť fiktívne scenáre a diskusie o hypotetickom vývoji v krajine vítané ako spôsob stimulovania verejnej diskusie. Ako objasňuje aj novinár Tomáš Forró, priznaná fikcia a hoax sú dva rozdielne termíny.

Citáty:„Tento plátok manipuluje realitou a zastrašuje obyvateľov absurdnými scenármi o vojne, policajnom terore, útokoch Ruska na Slovensko a o zabraní územia Slovenska maďarskými separatistami,“ píše v stanovisku Úrad vlády SR.

Autori to však jasne odmietajú. „Cieľom tejto iniciatívy nie je šíriť strach a paniku, ale pokojne a triezvo upozorňovať na veľmi konkrétnu hrozbu, akej čelí naša krajina a celý región uprostred najväčšieho ozbrojeného konfliktu od 2. svetovej vojny,“ oponujú tvorcovia Podzemného kuriéra.

Širší kontext: Autor Tomáš Forró uvádza, že fiktívny týždenník Podzemný kuriér prináša desivo realistický pohľad na našu možnú budúcnosť. Forró obvinenia Úradu vlády SR odmieta a na príklade objasňuje, aký je rozdiel medzi hoaxom a priznanou fikciou.

„Milý Úrad vlády. Rozdiel medzi hoaxom a fikciou:

- Hoax má za cieľ vedome šíriť klamstvá, no tvári sa pri tom ako seriózna informácia, ako fakt. Napríklad keď Róbert Fico tvrdil, že v Kyjeve nie je vojna, bol to hoax.

- Naše noviny sú nijako neskrývaná fikcia. Netvária sa ako fakty, práve naopak. Je to uvedené v ich vodotlači, na prvej strane, v kampani, skrátke všade,“ odkazuje novinár Úradu vlády SR.

Tomáš Forró je dlhoročný vojnový reportér, ktorý sa špecializuje na konflikt na Ukrajine. Za svoje reportáže získal viacero slovenských aj českých novinárskych ocenení.

