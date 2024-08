Biedronka ozrejmila, v ktorých mestách plánuje otvoriť prvé predajne.

Poľský obchodný reťazec Biedronka zverejnil, v ktorých slovenských mestách otvorí svoje prvé predajne.

Slováci v Biedronke nakúpia v Leviciach, Nových Zámkoch, Považskej Bystrici, Senici a Zvolene.

Biedronka na Slovensku oslávila presne rok od založenia. Zákazníkom ponúka najmä lacné potraviny a drogériu, ale aj oblečenie, doplnky do kuchyne, elektrospotrebiče, potreby do domácnosti a do záhrady, príslušenstvo na športovanie či produkty určené pre deti. Konkurovať bude najmä reťazcom, ako Lidl, Kaufland či Billa a Tesco.