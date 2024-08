Na sopke Šiveluč na polostrove Kamčatka na ruskom ďalekom východe došlo v noci na nedeľu k erupcii. V danej oblasti predtým zaznamenali zemetrasenie s magnitúdou 7,0.



Stĺp sopečného popola, ktorý vulkán vychrlil, dosiahol výšku osem kilometrov. Ako upozornili miestne úrady, popol môže ohroziť bezpečnosť leteckej dopravy.

Kamchatka, Russia ❗

A magnitude 7 earthquake occurred in Kamchatka, which awakened Shiveluch, the largest volcano in the Kamchatka Range! Smoke and lightning can be seen for tens of kilometers... pic.twitter.com/vWgBVDByiX